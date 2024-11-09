MasterChef Türkiye'de Talihsiz Kaza! Stüdyoya Sağlık Ekipleri Çağrıldı... Şef Danilo Zanna'ya Ne Oldu?

MasterChef Türkiye'de oynanan ödül oyununun son bölümünde talihsiz bir kaza yaşandı ve ünlü şef Danilo Zanna yemek tadımı yaparken dişi kırıldı.

MasterChef Türkiye'de Talihsiz Kaza! Stüdyoya Sağlık Ekipleri Çağrıldı... Şef Danilo Zanna'ya Ne Oldu?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde korkutan anlar yaşandı. Yarışmacılar, 100 bin TL'lik ödül için mücadele etti. Yarışmanın kazananı Semih oldu.

MasterChef Türkiye'de Talihsiz Kaza! Stüdyoya Sağlık Ekipleri Çağrıldı... Şef Danilo Zanna'ya Ne Oldu? - Resim : 1

Yarışma esnasında Çerkez peyniri ile yaratıcı bir tabak hazırlayan Ezgi'nin tabağında unutulan pikan cevizinin kabuğu ünlü şef Danilo Zanna'nın damağının yırtılmasına ve dişinin kırılmasına neden oldu.

MasterChef Türkiye'de Talihsiz Kaza! Stüdyoya Sağlık Ekipleri Çağrıldı... Şef Danilo Zanna'ya Ne Oldu? - Resim : 2

Ünlü şef için stüdyoya hemen sağlık ekipleri çağırıldı ve anında müdahale edilmeye başlandı.

Somer Șef Açıkladı: MasterChef Beyza Yarışmaya Devam Edecek mi?Somer Șef Açıkladı: MasterChef Beyza Yarışmaya Devam Edecek mi?Magazin

Cadde'de Restoran Açtı, Fiyatları Merak Konusu Oldu: Somer Şef mi Pahalı Danilo Şef mi?Cadde'de Restoran Açtı, Fiyatları Merak Konusu Oldu: Somer Şef mi Pahalı Danilo Şef mi?Magazin

Etiketler
MasterChef MasterChef Türkiye
Gözler Ebru Şallı'daydı... Uğur Akkuş'un Zehir Zemberek Sözlerine İlk Açıklama Geldi Boşanma Haberleri Sonrası İlk Açıklama
Kamala Harris Yenildi, İhale George Clooney'ye Kaldı! Harris Yenildi, Suçlu Clooney Oldu!
Bu Cam Temizleme Yöntemi İlk Kez Paylaşıldı: 2 Dakika Ayna Gibi Oluyor Bu Cam Temizleme Yöntemi İlk Kez Paylaşıldı: 2 Dakika Ayna Gibi Oluyor
Yufka Ustalarının Gizliği Tekniği! 1 Kaşık Eklenince Çok Daha Hızlı Açılıyor Yufka Ustalarının Gizliği Tekniği! 1 Kaşık Eklenince Çok Daha Hızlı Açılıyor