MasterChef Türkiye'de Talihsiz Kaza! Stüdyoya Sağlık Ekipleri Çağrıldı... Şef Danilo Zanna'ya Ne Oldu?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde korkutan anlar yaşandı. Yarışmacılar, 100 bin TL'lik ödül için mücadele etti. Yarışmanın kazananı Semih oldu.

Yarışma esnasında Çerkez peyniri ile yaratıcı bir tabak hazırlayan Ezgi'nin tabağında unutulan pikan cevizinin kabuğu ünlü şef Danilo Zanna'nın damağının yırtılmasına ve dişinin kırılmasına neden oldu.

Ünlü şef için stüdyoya hemen sağlık ekipleri çağırıldı ve anında müdahale edilmeye başlandı.