Gözler Ebru Şallı'daydı... Uğur Akkuş'un Zehir Zemberek Sözlerine İlk Açıklama Geldi

Eski manken Ebru Şallı ile ünlü iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık beraberlik sonrası 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda evlenmişlerdi. Adları son zamanlarda sık sık ayrılık haberlerine karışan çiftin boşanma haberi geldi. Uğur Akkuş, dün akşam Instagram hesabından eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını takipçileriyle paylaşmıştı.

Akkuş, yazdığı uzun metinde eşini suçlayan ifadeler kullanarak, 'Her şey para ve maddiyatmış' demişti. İşte Akkuş'un paylaşımı:

Herkes, Ebru Şallı'nın bu paylaşıma ne yanıt vereceğini merakla bekliyordu. Eski manken Ebru Şallı'dan çok konuşulan boşanma mesajıyla ilgili ilk kez açıklama geldi.

İşte Ebru Şallı'nın paylaşımı:

"Basın mensubu arkadaşlarımın dikkatine...

Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla..."