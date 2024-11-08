Ebru Şallı’ya Eşinden Şok Dava! ‘Tek sebebi’ diyerek açıkladı

2019 yılında nikah masasına oturan ünlü manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş’un uzun süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezdiği ve boşanacakları iddia ediliyordu. Uğur Akkuş, sosyal medya hesabından iddialara açıklık getirerek, boşanacaklarını doğruladı.

Sosyal medya hesabından boşanma davası için hazırladığı dilekçenin fotoğrafını paylaşan Akkuş’un sözleri ise dikkat çekti.

“MEĞER HER ŞEY MADDİYATMIŞ”

Akkuş “Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi mutsuz olmamdır, ben bu ilişkiyi aşk sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış” dedi.

Akkuş’un suçlayıcı ifadelerinin ardından gözler Ebru Şallı’ya çevrildi. Şallı’dan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

2019 yılında sade bir nikah töreni ile hayatlarını birleştiren çift geçen sene Ebru Şallı’nın şiddet gördüğü iddiaları ile gündeme gelmişti. Akkuş çifti şiddet iddialarını “Yeter artık neden yalan haber yapıyorsunuz? Neden yaptığımız nice güzel iş onları haber yapmıyorsunuz?” diyerek yalanlamıştı.

“FİKİR AYRILIKLARI YAŞIYORUZ”

Ardından Şallı “Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu! Her şeyin hayırlısı olsun” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem