'Yargı' Dizisinin Yıldız Oyuncusu Ekranlara Dönüyor! İddialı Diziyle Anlaştı

Kanal D'nin geçen sezon final yapan dizisi 'Yargı'da ‘Eren Komiser’ rolüne hayat veren ünlü oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan'ın yeni dizi projesi belli oldu. Ünlü oyuncu TRT’nin dijital kanalı 'tabii' için hazırlanan Asylum dizisinde rol alacak.

MÜLTECİ SORUNU ELE ALINACAK

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; TRT’nin dijital kanalı tabii'de yayımlanacak 'Asylum' dizisinde yönetmen Ozan Uzunoğlu, tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan mülteci sorununu global bir bakış açısıyla ele alacak. Başarılı yönetmen aynı zamanda dünyada mülteci konusunu trend olan oyun temelli distopik bir hayatta kalma hikayesi olarak Türkiye’de ilk defa bir dizide işleyecek.

7 KASIM'DA SETE ÇIKILACAK

Yapımcılığını Yunus Yılmaz'ın üstlendiği ve Ümit Cihan Canpolat’ın kaleme aldığı dizinin 7 Kasım’da sete çıkması planlanıyor.

OKUMA PROVASI BUGÜN YAPILDI

8 bölüm planlanan dizinin okuma provası bugün yapıldı. Dizide 3 sezon boyunca Yargı dizisiyle seyirci karşısına çıkan Uğur Aslan ve Baran Akbulut, Evren Erler, Berkay Çınar, Cansu Fırıncı, Ada Erma, Gönül Ada Nagi, Yunus Adıyaman, Melis Gürhan gibi oyuncuların yanı sıra Phil Anthony Oyemah ve Chidy Nwachukwu adlı yabancı oyuncular da rol alacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş