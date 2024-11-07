'Çaycı Hüseyin Öldü' Haberleri Nasıl Yayıldı? Alpaslan Özmol İlk Kez Anlattı

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, hakkında sürekli çıkan 'öldü' haberlerinin nasıl yayıldığını ilk kez anlattı. Özmol, "Öldü haberlerinin çıkmasını istemiyorum" dedi.

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'Çaycı Hüseyin Öldü' Haberleri Nasıl Yayıldı? Alpaslan Özmol İlk Kez Anlattı

Sürekli hakkındaki 'öldü' haberleriyle gündeme gelen 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eser Yenenler​'in programına konuk olan Alpaslan Özmol, haberlerin ilk nedeninin reklam filmi​ çekimlerine geç kalmasından kaynaklandığından bahsetti.

'Çaycı Hüseyin Öldü' Haberleri Nasıl Yayıldı? Alpaslan Özmol İlk Kez Anlattı - Resim : 1

Özmol, "Öldü haberlerinin ben çıkmasını istemiyordum. Bir gün çok önemli bir reklam filmi teklifi geldi. Reklam filmine erken uyanılmaz mı, kalkılmaz mı? 9.00'da sette olmak zorundasın. Sete kalkamadım. Yönetmenler ve yapımcılarımız arasında 'Bu kadar önemli bir işe gelemediyse bu adam kesin ölmüştür' demiş, Olay oradan yayıldı ve patladı" dedi.

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