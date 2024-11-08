Pek Çok Kişi Bilmiyor... Selçuk Yöntem'in Kızını Görenler Hayrete Düştü
Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem’in kızını görenler hayrete düştü. Kendisi gibi oyuncu olan kızı Iraz Yöntem de oyuncu ebeveynlerin izinden gidenlerden oldu. İşte Selçuk Yöntem’in pek bilinmeyen kızı Iraz Yöntem’in hayatı…
Usta oyuncu Selçuk Yöntem Türk televizyon tarihine damga vuran Aşkı Memnu dizisinde oynadığı Adnan karakteriyle hafızalardaki yerini koruyor.
71 yaşındaki Selçuk Yöntem, 37 yıllık evliliğini balerin Cihan Yöntem ile sürdürüyor.
Peki usta oyuncu Selçuk Yöntem'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?
Iraz Yöntem'in Selçuk Yöntem'in kızı olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.
41 yaşındaki Iraz Yöntem, birbirinden iddiaları projelerde yer aldı.
IRAZ YÖNTEM KİMDİR?
29 Mart 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Iraz Yöntem aslen Sakaryalıdır. Babası oyuncu Selçuk Yöntem, annesi balerin Cihan Yöntem'dir.
Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Drama bölümünde yaptı.
Şahika Tekand ile Stüdyo Oyunculuğu'nda 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı.
Babası Selçuk Yöntem'e ait Tiyatro Hal'de yöneticilik ve yazarlık yaptı. Oyuncular Sendikası'nda 3 yıl yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.