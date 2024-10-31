Hande Ataizi'den Fethi Pekin İtirafı: 1 Gün Evli Kalmıştı
Ünlü oyuncu Hande Ataizi’nin avukat Fethi Pekin ile yaptığı ve yalnızca bir gün süren evliliği, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu. 2004 yılında sürpriz şekilde nikah masasına oturan Ataizi, o dönemde Ruhsar dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Ancak, nikahın ertesi günü balayına değil adliyeye giden çiftin ayrılık kararı kamuoyunu şaşırtmıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Ünlü oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında özel hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Taylan’ın, “Bir günde evlilik sözleşmesi yapıp ayrıldınız mı?” sorusuna yanıt veren Ataizi, geçmişte yaşanan evlilikle ilgili ilk kez bir itirafta bulundu.
İTİRAF ETTİ
Ahmet Mümtaz Taylan, Ataizi'ye '1 günde bir evlilik sözleşmesi yapıp ayrılmışsınız?' diye sordu. Ünlü oyuncu ise yıllar sonra şaşırtan itiraflarda bulundu. Ataizi, "Evet, ancak bu evlilik sözleşmesiyle ilgili değildi. Zaten annem önermişti. Aslında bu evlilik inat yüzünden gerçekleşti. Karşı tarafın istememesi, beni bu evliliği yapmaya itti. Mutlu olamayacağım bir ilişki olduğunu biliyordum. Bir gün sürmesi bir kayıp değil; belki o gün kaybolmuş olabilir," şeklinde konuştu.
Ataizi’nin itirafları, yıllar sonra bile gündemdeki bu kısa evliliğin nedenlerine ışık tutmuş oldu.