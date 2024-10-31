Hande Ataizi'den Fethi Pekin İtirafı: 1 Gün Evli Kalmıştı

İTİRAF ETTİ

Ahmet Mümtaz Taylan, Ataizi'ye '1 günde bir evlilik sözleşmesi yapıp ayrılmışsınız?' diye sordu. Ünlü oyuncu ise yıllar sonra şaşırtan itiraflarda bulundu. Ataizi, "Evet, ancak bu evlilik sözleşmesiyle ilgili değildi. Zaten annem önermişti. Aslında bu evlilik inat yüzünden gerçekleşti. Karşı tarafın istememesi, beni bu evliliği yapmaya itti. Mutlu olamayacağım bir ilişki olduğunu biliyordum. Bir gün sürmesi bir kayıp değil; belki o gün kaybolmuş olabilir," şeklinde konuştu.