Kamala Harris Yenildi, İhale George Clooney'ye Kaldı!

Hollywood yıldızı George Clooney, geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı ve seçimlerde Demokratların ilk adayı 81 yaşındaki Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı yenebilecek durumda olmadığını söyleyerek Biden'dan desteğini çekti.

Donald Trump'ın başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesinin ardından Demokrat rakibi Kamala Harris'in destekçileri ise Clooney'yi hedef aldı.

'TEŞEKKÜRLER GEORGE CLOONEY'

NTV'de yer alan habere göre; hayal kırıklığına uğrayan Harris destekçileri, Biden'ın yarıştan çekilmesi için çağrıda bulunan 63 yaşındaki aktörü suçlamaya başladı. Sosyal medya platformlarında Clooney'yi hedef alan birçok yorum yapıldı.

Clooney hakkında "Biri bana George Clooney'yi getirsin, konuşmamız lazım", "Teşekkürler George Clooney" ve "Trump, George Clooney gibi Hollywood'un ünlü isimlerine teşekkür etmeli" gibi yorumlar paylaşıldı.

Kaynak: NTV