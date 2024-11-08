Kamala Harris Yenildi, İhale George Clooney'ye Kaldı!

Dünyaca ünlü ABD'li aktör George Clooney, geçtiğimiz aylarda başkanlığa aday olan Joe Biden için olumsuz söyler söyleyerek desteğini geri çekmişti. Bunun ardından aday olan Demokratçı aday Kamala Harris'in Donald Trump'a karşı yenilgisinden de ünlü aktör sorumlu tutuldu.

Kamala Harris Yenildi, İhale George Clooney'ye Kaldı!

Hollywood yıldızı George Clooney, geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı ve seçimlerde Demokratların ilk adayı 81 yaşındaki Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı yenebilecek durumda olmadığını söyleyerek Biden'dan desteğini çekti.

Donald Trump'ın başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesinin ardından Demokrat rakibi Kamala Harris'in destekçileri ise Clooney'yi hedef aldı.

Kamala Harris Yenildi, İhale George Clooney'ye Kaldı! - Resim : 1

'TEŞEKKÜRLER GEORGE CLOONEY'

NTV'de yer alan habere göre; hayal kırıklığına uğrayan Harris destekçileri, Biden'ın yarıştan çekilmesi için çağrıda bulunan 63 yaşındaki aktörü suçlamaya başladı. Sosyal medya platformlarında Clooney'yi hedef alan birçok yorum yapıldı.

Clooney hakkında "Biri bana George Clooney'yi getirsin, konuşmamız lazım", "Teşekkürler George Clooney" ve "Trump, George Clooney gibi Hollywood'un ünlü isimlerine teşekkür etmeli" gibi yorumlar paylaşıldı.

Kamala Harris Yenildi, İhale George Clooney'ye Kaldı! - Resim : 2

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Kaynak: NTV

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