Elazığ'da Korkunç Kaza: Otomobil Durağa Daldı, 1'i Ağır 6 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ'da yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi. Elazığ-Bingöl Karayolu'nun Gülüşkür Köprüsü mevkiinde, 23 AFB 860 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazanın şiddetiyle araç adeta hurdaya döndü; olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durakta bekleyen yayalar da bulunuyor.

Kaza, öğle saatlerinde trafiğin yoğun olduğu karayolunda yaşandı. Sürücünün ani direksiyon manevrasıyla kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma savrulup durağa çarptı. Çevredekilerin panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ambulans, sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Fırat Üniversitesi Hastanesi ile diğer sağlık birimlerine acilen nakledildi. Ağır yaralı bir kişinin ameliyata alındığı, diğerlerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA