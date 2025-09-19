Ağrı Dağı’nda Tırmanış Engeli: Kar ve Tipi Dağcıları Durdurdu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, eylül ayına rağmen doğanın sert yüzünü gösterdi. Birçok dinde kutsal sayılan ve terörden arındırıldıktan sonra yeniden dağcılık rotalarının gözdesi haline gelen Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı için harekete geçen bir grup dağcı, 4 bin 200 metrede karşılaştıkları ağır hava koşulları nedeniyle tırmanışlarını yarıda kesmek zorunda kaldı.

Zirveye ulaşmayı hedefleyen dağcılar, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı, fırtına ve sisle mücadele etti. 4 bin 200 metrede tipi şeklinde kendini gösteren kar, görüş mesafesini sıfıra indirirken, dağcıların güvenliği riske attı. Ekip, kötü hava koşullarının tehlikeli boyuta ulaşması üzerine tırmanışa ara vererek kamp alanına geri döndü.

Kaynak: İHA