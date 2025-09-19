Eskişehir'de Kanlı Aile Kavgası: Dayı, Yeğenini Taşla Vurdu, Firar Etti

Eskişehir Yenidoğan Mahallesi'nde dayısıyla tartışan M.C., kafasına taşla vurularak hastanelik oldu; kaçan saldırgan dayı aranıyor, yaralının cezaevi firarisi T.S. olduğu iddiası soruşturmayı derinleştirdi.

Eskişehir'de Kanlı Aile Kavgası: Dayı, Yeğenini Taşla Vurdu, Firar Etti
Eskişehir'in Yenidoğan Mahallesi, Kınalızade Sokak'ta dün gece yaşanan aile içi tartışma, vahşi bir şiddete sahne oldu. Sokakta başlayan sözlü atışma, M.C. adlı şahsın dayısıyla girdiği kavgayla kanlı bir noktaya ulaştı. Öfkelenen dayı, eline geçirdiği taşla yeğeninin kafasına sert bir darbe indirdi. Şiddetli vuruşla bayılan M.C. yere yığılırken, saldırgan dayı olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sokakta yapılan M.C., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, yaralının hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi, ancak aldığı darbe nedeniyle tedavisine devam ediliyor. Polis, kaçan dayıyı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı; mahalledeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri titizlikle inceleniyor.

Olayın şok edici bir başka boyutu ise bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre, kafasına taşla vurulan M.C.'nin gerçek kimliği, cezaevinden firar eden T.S. olabilir. Bu bilgi, polisi alarma geçirdi ve soruşturma firari bağlantısını doğrulamak için genişletildi.

Kaynak: İHA

