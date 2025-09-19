Iğdır'da Trajik Ölüm: Yıldırım Çarptı, 18 Yaşındaki Çoban Hayatını Kaybetti!

Iğdır Tuzluca'nın Yastıbulak köyünde küçükbaş sürülerini otlatan 18 yaşındaki Murat Satı, ani yağış sırasında yıldırımın hedefi oldu; olay yerinde can veren gencin ölümü köyü yasa boğdu, ekipler otopsi için harekete geçti.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yastıbulak köyü, bugün öğle saatlerinde yaşanan trajik bir olayla sarsıldı. 18 yaşındaki Murat Satı, geçimini çobanlıkla sağlayan genç bir delikanlı olarak küçükbaş hayvanlarını meraya çıkardığı sırada, gökyüzünden inen ölümcül bir yıldırımın kurbanı oldu. Ani bastıran yağışın eşlik ettiği fırtınalı havada, Satı'nın bulunduğu araziye isabet eden yıldırım, gencin hayatını anında sonlandırdı.

Olay, köy kırsalında meydana gelirken, çevredekilerin panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında yaptıkları kontrolde, Murat Satı'nın zaten hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlatarak, meteorolojik koşulların detaylarını araştırıyor.

İHA

Iğdır Yıldırım
