Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuyla mücadele çerçevesinde Merkez ilçe sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda 1 şahıs tutuklandı.

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin ikamet adresine operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 76 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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