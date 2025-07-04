Bingöl’de 49 Kilo Esrar Bulundu

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 49 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

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Bingöl’de 49 Kilo Esrar Bulundu
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Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde teknik ve fiziki takip yaptığı bildirildi.

Bu kapsamda Ankara'ya uyuşturucu madde taşınacağı duyumu alınması üzerine şüphelinin kamyon yol kontrol noktasında durdurulduğu, söz konusu araç içerisinde çantaya gizlenmiş vaziyette 49 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA

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