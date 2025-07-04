Mersin'de 2 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada yakalanan kişilerden 2'si tutuklandı.

Mersin'de 2 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı
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Mersin'de Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı kordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Erdemli Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmasında 6 şüpheli belirlenerek operasyon yapıldı. Şüphelilerin gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramada 30 gram bonzai, 4 adet bonzai yapımında kullanılan sıvı, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 56 gram tütün, 40 adet sentetik ecza, bir miktar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve suçundan elde edildiği değerlendirilen 45 bin TL ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheliden 3'ü hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Diğer 3 şüpheliden 2'si uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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