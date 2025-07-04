Mersin Limanı'nda 2.5 Milyonluk Kaçak Elektronik Sigara Tütünü!

Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir tırın zulasına gizlenmiş halde piyasa değeri 2,5 milyon TL'yi aşan kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

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Mersin Limanı'nda 2.5 Milyonluk Kaçak Elektronik Sigara Tütünü!
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Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan risk analizi çalışmaları kapsamında limanda bulunan bir tır ve dorsesi şüpheli bulunarak konteyner tarama sistemine sevk edildi.

Tarama sonucunda araçta şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine ekipler detaylı inceleme başlattı. Yapılan aramalarda toplam bin 400 karton elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 546 bin 544 TL olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü gözaltına alınırken, kaçakçılıkta kullanılan araca da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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