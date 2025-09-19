Antalya’daki Orman Yangını Yayılıyor! 2 Otel Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Aksu ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgârın etkisiyle büyüyerek Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Bölgedeki 2 otel tedbir amaçlı tahliye edilirken, ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

Kumköy Mahallesi’nin iç kesimlerinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip arazöz, su tankeri ve iş makineleriyle müdahale ediyor. Çevre ilçelerden de destek ekipler bölgeye sevk edildi.

ÖNCELİK TARIM ALANLARININ KORUNMASI

Alevlerin çilek seralarının bulunduğu bölgeye yaklaşması üzerine ekipler önceliğini tarım alanlarının korunmasına verdi. Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına uzak olduğunu, alevlerin deniz istikametine doğru ilerlediğini bildirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA