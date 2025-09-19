CHP'li Salıcı’dan Birlik Çıkışı... Kurultayda Listesi Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kurultay tartışmaları sürerken, parti içi muhalefetin önde gelen isimlerinden Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada birlik vurgusu yaptı. Salıcı, 22. Olağanüstü Kurultay’da herhangi bir liste hazırlığı içinde olmayacağını belirterek, kararının bir “vazgeçiş” ya da “kabulleniş” olmadığını, partiyi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma amacı taşıdığını ifade etti.

'ELLERİNİ OVUŞTURANLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK'

“Partimizin bölünmesi beklentisiyle ellerini ovuşturanlar büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır” diyen Salıcı, CHP’nin bütünlüğünü koruyarak sorunların aşılacağına inandığını vurguladı. Salıcı ayrıca, CHP’nin rüşvet ve yolsuzluk iddialarından arınabilecek güçte olduğunu dile getirerek, “Temiz siyaset, temiz parti, temiz toplum” anlayışının partide hâlâ geçerli olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı’nda başını çekeceğim, içinde yer alacağım hiçbir liste hazırlığımız olmayacaktır.



Almış olduğum bu karar ne bir vazgeçiş ne kabulleniştir. Bu, Partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma iradesidir.



Partimiz bir… pic.twitter.com/EQ5g1mwm3q — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) September 19, 2025

Kaynak: Haber Merkezi