CHP lideri Özgür Özel'den Flaş Açıklamalar: 'Bütün Oyunları Bozduk!'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Kararı duyuran YSK Başkanı Ahmet Yener, itirazların geçersiz bulunduğunu açıkladı. Kararın hemen ardından Manisa’da bir dizi açılışa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem iktidara hem de seçim sürecinde yaşananlara sert sözlerle yüklendi. “19 Mart, Türkiye siyasi tarihinin en kara günlerinden biri olarak kayıtlara geçti” diyen Özel, “Ekrem Başkanımıza darbe yaptılar” ifadelerini kullandı. Özel'in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

* Bu ülkeyi yönetenler varlığını sandığa borçlu olanlar, Cumhuriyet sayesinde siyaset yapanlar… Seçimi bir yıl önce kaybettik. İşimize geldi bindik dediklerine gelmeyince indiler. Onlara etle tırnak gibi oldukları, ne isterlerse verdikleri bir cemaat darbe girişiminde bulunduğunda, Türkiye’ye sandığı getiren parti olarak sandığın seçtiğine saygı duymuştuk, Meclisi açtırmış, darbeye karşı durmuştu. Düşmanımın düşmanı dostumdur dememiş, milletin iradesini savunmuştuk.

DIŞ POLİTİKAYI ELEŞTİRDİ

* Bizim Trump'tan isteyeceğimiz bir şey olabilir. İsrail Filistin'deki katliamlarını durdursun. "Buna yol verme, buna izin verme" dedi. Erdoğan'ın Trump'ın oğlu ile yaptığı görüşmede Trump ile canlı yayına çıkmak istediği belirtti. Özel, "Bana Trump ile bir canlı yayın ayarlarsanız 300 uçak alacağım' demiş.

'BÜTÜN OYUNLARI BOZDUK'

* Parti üzerinde yapılan bütün oyunları bozduk. Bozmaya da devam edeceğiz. Eninde sonunda AKP'nin yargı kolları faaliyetlerini alt edeceğiz. Kardeşlikle, barış içinde kimseyi öteki yapmadan herkesi hep birlikte kucaklayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti hep beraber kurduğu gibi hep beraber olacağız.

