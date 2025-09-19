Kayyım Gürsel Tekin'in Başvurusuna Ret

Gürsel Tekin’in kayyım olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı araçlarının trafikten menini talep ettiği icra dosyasında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin “karar kapsam dışı” yanıtıyla talep reddedildi; icra dairesi infaz edemeyeceğini belirterek dosyayı kapattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in, parti araçlarının trafikten men edilmesi için yaptığı başvuru hukuki engellere takıldı. Tekin, avukatı Mustafa Yalçınkaya aracılığıyla İstanbul 35. İcra Müdürlüğü’ne başvurarak, “ihtiyati tedbir kararının uygulanması” ve “ilgili faaliyetlerin devamı için” CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ait araçların trafikten men edilmesini talep etmişti.

ARAÇLAR FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

Başvuru üzerine İstanbul 35. İcra Dairesi, konuyu netleştirmek için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne danıştı ve dava kapsamında alınan kararın araçların trafikten menini kapsayıp kapsamadığını sordu. Mahkeme, hızlı bir yanıtla talebin dava konusuyla ilgili olmadığını belirtti ve “Talep edilen husus, mahkememizin dava konusunu oluşturmamaktadır” ifadesini kullandı.

Bu yanıt doğrultusunda hareket eden İstanbul 35. İcra Dairesi, Gürsel Tekin’in araçların trafikten men edilmesi talebini reddetti. Kararda, “45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında yer almayan bir tedbirin müdürlüğümüzce uygulanması mümkün olmadığından, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ait araçların trafikten men talebi reddedilmiştir” denildi. Böylece, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın araçları günlük faaliyetlerine devam edebilecek.

