Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, mahkemeden kayyım kararı çıkmadan önce AKP ile temasa geçtiği iddiasına tepki gösterdi. Tekin, bunu yalanlayarak "Böyle bir temas çıkarsınlar kendimi Taksim Meydanı'nda asarım" dedi.

CHP'ye yönelik operasyon ve davalar devam ederken, son olarak 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alınıp yerine kayyım olarak Gürsel Tekin öncülüğünde bir heyetin atanması parti içinde kriz yarattı. Hem parti yönetiminden hem de seçmenden ağır tepki gören Gürsel Tekin, "cevap hakkını" kullanmak adına Sözcü Tv'de konuştu.

Gürsel Tekin, CHP milletvekillerine ve parti yöneticilerine sorması gereken sorular olduğunu belirterek, "Bugüne kadar 300'ün üzerinde arkadaşımız tutuklu. Tutuklu olmalarının temel sebebi 73 itirafçıdan kaynaklı. Çok merak ediyorum, 73 itirafçının 24 tanesi CHP üyesi. Neden bu 73 kişiyle ilgili herhangi bir şey söylenmez?" dedi.

Parti emekçilerinin, Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşları tarafından disiplin kuruluna sevk edildiğini söyleyen kayyım Tekin, "Hangi güç sizi 73 itirafçıyla ilgili dava açmanızı engelliyor? 24 CHP üyesi ile ilgili işlem yaptınız mı, neden yapamadınız? Partimizin yöneticilerinin meşgul olması gereken bu meseledir" diye konuştu.

'CHP'Yİ BU CENDEREDEN KURTARACAĞIZ'

CHP'nin çok zor durumda olduğunu ve onu bu cendereden kurtarmanın arayışı içinde olduğunu ifade eden Tekin, "Ayın 3'ünden itibaren 8'ine kadar parti yönetici arkadaşlarımızın tamamıyla temas içindeydik. Sorun yaratan biz değiliz, sorunun bir parçasında da değiliz. Hiçbir dahlimiz yok. Neredeyse 1.5 yıldır Türkiye'nin gündemini meşgul eden çok ciddi sorun olduğunu biliyoruz. Bu sorunları zaten konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TAKSİM MEYDANI'NDA KENDİMİ ASARIM'

Gürsel Tekin, kayyım kararı çıkmadan önce kendisinin AKP ile bir teması olup olmadığı sorusuna öfkelendi. Kayyım Tekin, soruyu "Böyle bir temas çıkarsınlar kendimi Taksim Meydanı'nda asarım" diye yanıtladı.

Tekin, yıllar önce hastalandığında terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine de "O dönem ben ve birkaç arkadaşımız diledik, doğru. Kusurumuz da bu olsun" şeklinde yanıt verdi.

