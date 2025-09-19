Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Tepki Çeken Çıkış! Atanamayan Öğretmenleri Suçladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzurum'da okul ziyaretleri ve açılış törenlerinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama krizine dair sözleriyle tepki çekti. 'Merdiven altı kurs'lara dikkat çeken Tekin, "O kursları açanların büyük çoğunluğu, öğretmenleriniz gibi öğretmen olmak üzere buralara başvuruyorlar. Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar. Gidiyor; merdiven altında kurs açıyorlar. Burada bu sınavı kazanmış, onlardan daha çalışkan, daha başarılı öğretmenleriniz varken, yıllarca öğretmenlik yapmış kişiler varken gidiyorsunuz. Akıl karı bir iş değil" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLER NEYDİ?

KPSS'nin ardından gelen sözlü mülakatlar, torpil ve kayırmacılık iddialarıyla çalkalandı. Ocak 2025'te, mülakat mağduru öğretmen adayları, Bakan Tekin'in "Mülakatta notun değiştirildiğine dair belge yok, ispatlasınlar" sözlerine belgeli yanıt vermişti. Fakat Bakan Tekin, "Duygularınızı istismar etmeyin" diye CHP'yi suçlamıştı.

Tekin, Şubat 2025'te "Kodlu önlemle torpili engelledik" dese de, adaylar "Komisyonlar önceden puanları netleştirmiş, toplama hataları yapmışlar" diye itiraz etmişti. Ekim 2024'te "Tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık" diyen Bakan, CHP'nin Milli Eğitim önündeki oturma eylemini "duygusal istismar" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: DHA