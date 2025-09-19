AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın'da siyasi kulisleri karıştıran iddialar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e karşı hamlelerini masaya yatırdı. Aydın Denge internet sitesinin haberine göre, Çerçioğlu'nun, Günel'i gözaltına aldırıp tutuklatmak için yakınlarını devreye soktuğu belirtiliyor. Bu süreçte, belediye içinden isimlerin iş insanlarını baskı altına aldığı ve iftira üretmeye zorladığı öne sürülüyor.

Ömer Günel

İddialara göre, Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ile belediyede etkili olan Ozan Çavuşoğlu'nu sahaya sürerek, iş dünyasından isimleri arattı. Amaç, Günel hakkında sahte suçlamalar oluşturarak onu hukuki sürece sokmak. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili de olan Günel, bu baskılara karşı sessizliğini korurken, parti içindeki gerilimler artıyor.

Özellikle çarpıcı olan kısım, Çerçioğlu'nun kendisini uyaran yakınlarına verdiği yanıt. İddialara göre, "Devlet benim arkamda, iktidar gücü elimde. Önceliğim Ömer Günel’i içeri attırmak, ondan sonra hizmetlere bakarız" dediği aktarılıyor.

Kaynak: Aydın Denge