AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i hedef aldığı iddialarıyla gündeme oturdu; yakın çevresine "Devlet arkamda, iktidar elimde" diyerek tutuklatma planı yaptığını söylediği öne sürülüyor.

Son Güncelleme:
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın'da siyasi kulisleri karıştıran iddialar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e karşı hamlelerini masaya yatırdı. Aydın Denge internet sitesinin haberine göre, Çerçioğlu'nun, Günel'i gözaltına aldırıp tutuklatmak için yakınlarını devreye soktuğu belirtiliyor. Bu süreçte, belediye içinden isimlerin iş insanlarını baskı altına aldığı ve iftira üretmeye zorladığı öne sürülüyor.

AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' - Resim : 1
Ömer Günel

İddialara göre, Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ile belediyede etkili olan Ozan Çavuşoğlu'nu sahaya sürerek, iş dünyasından isimleri arattı. Amaç, Günel hakkında sahte suçlamalar oluşturarak onu hukuki sürece sokmak. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili de olan Günel, bu baskılara karşı sessizliğini korurken, parti içindeki gerilimler artıyor.

Özellikle çarpıcı olan kısım, Çerçioğlu'nun kendisini uyaran yakınlarına verdiği yanıt. İddialara göre, "Devlet benim arkamda, iktidar gücü elimde. Önceliğim Ömer Günel’i içeri attırmak, ondan sonra hizmetlere bakarız" dediği aktarılıyor.

Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiasıÖzgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiasıSiyaset

Özlem Çerçioğlu Hakkında Şok İddia! Belediye Çalışanlarına 'Konsere Gelmezseniz Kovarım' TehdidiÖzlem Çerçioğlu Hakkında Şok İddia! Belediye Çalışanlarına 'Konsere Gelmezseniz Kovarım' TehdidiGüncel

Kaynak: Aydın Denge

Etiketler
Özlem Çerçioğlu AKP CHP
Son Güncelleme:
CHP’deki Kurultay Krizi YSK’ya Taşındı… Gözler Yarında CHP'de Olağanüstü Kurultay Bilmecesi… Şimdi de YSK'da
CHP İçin Kritik Gün! YSK Toplanıyor, Gözler Saat 15.30'da YSK Toplanıyor, Gözler Saat 15.30'da
Frankfurt'tan Galatasaray Maçı Öncesi Skandal karar! Kimse Bunu Beklemiyordu Kritik Maç Öncesi Skandal Karar
Türkiye’ye Son Dakika Uyarısı! Balkanlar üzerinden Yurda Giriş Yaptı: Etkisini Bir Anda Gösterecek Türkiye’ye Son Dakika Uyarısı!
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mahmud Abbas Zirvesi Sona Erdi Beştepe'deki Kritik Zirve Sona Erdi
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor! Tüm Yurdu Saracak: Sel, Dolu, Fırtına... Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor
Antalya ve Muğla Kabusu Yaşıyor! Alevler Mahalleleri Sardı Antalya ve Muğla Kabusu Yaşıyor! Alevler Mahalleleri Sardı