İstinaf, İmamoğlu’nun Siyasi Yasak Davasında Cezayı Onadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve 10 YSK üyesine zincirleme şekilde hakaret ettiği gerekçesiyle yargılan Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. 14 Aralık 2022’de İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu’nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış ve Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca siyasi yasak uygulanacağını belirtmişti. Bu nedenle dava, 'siyasi yasak davası' olarak da kamuoyunda yakından takip ediliyordu.

İSTİNAFTAN ONAMA KARARI

Yaklaşık 2,5 yıldır süren süreçte Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak itirazı reddetti. Mahkemenin gerekçesinde, “Yapılan yargılama sonunda toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde belirtilen husus dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı” ifadeleri yer aldı.

CEZASI İNDİRİLDİ

Öte yandan İstinaf Mahkemesi, cezanın hesaplamasında hata yapıldığını belirterek, İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını duruşma yapılmaksızın 1 yıl 19 ay 15 gün olarak düzeltti. Kararın ardından dava dosyasının Yargıtay’a taşınması bekleniyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi