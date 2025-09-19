İstinaf, İmamoğlu’nun Siyasi Yasak Davasında Cezayı Onadı

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Söz konusu dava, İmamoğlu'na siyasi yasağı da içeriyor.

Son Güncelleme:
İstinaf, İmamoğlu’nun Siyasi Yasak Davasında Cezayı Onadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve 10 YSK üyesine zincirleme şekilde hakaret ettiği gerekçesiyle yargılan Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. 14 Aralık 2022’de İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu’nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış ve Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca siyasi yasak uygulanacağını belirtmişti. Bu nedenle dava, 'siyasi yasak davası' olarak da kamuoyunda yakından takip ediliyordu.

İSTİNAFTAN ONAMA KARARI

Yaklaşık 2,5 yıldır süren süreçte Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak itirazı reddetti. Mahkemenin gerekçesinde, “Yapılan yargılama sonunda toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde belirtilen husus dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı” ifadeleri yer aldı.

CEZASI İNDİRİLDİ

Öte yandan İstinaf Mahkemesi, cezanın hesaplamasında hata yapıldığını belirterek, İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını duruşma yapılmaksızın 1 yıl 19 ay 15 gün olarak düzeltti. Kararın ardından dava dosyasının Yargıtay’a taşınması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu'na 'Hakaret' Davası: 2 Yıl 4 Aya Kadar Hapsi İsteniyorEkrem İmamoğlu'na 'Hakaret' Davası: 2 Yıl 4 Aya Kadar Hapsi İsteniyorGüncel

Kaynak: Sabah Gazetesi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Kiracılara Bir Darbe De Yargıtay’dan Geldi! Milyonlarca Kiracı ve Ev Sahibini İlgilendiriyor Kiracılara Bir Darbe De Yargıtay’dan Geldi
CHP lideri Özgür Özel'den Flaş Açıklamalar: 'Bütün Oyunları Bozduk!' CHP lideri Özgür Özel'den Flaş Açıklamalar!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! SSK ve Bağkur Emeklilerine Kritik Uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Çok Sert 'Silaom' Çıkışı: 'Kudüs'ün Tek Bir Çakıl Taşını Dahi Vermeyiz' 'Kudüs'ün Tek Bir Çakıl Taşını Dahi Vermeyiz'
ÇOK OKUNANLAR
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
Türkiye’nin Mücevher Deviydi: 33 Yıllık Sektör Devi İflas Bayrağını Çekiyor! Mahkeme 3 Ay Süre Tanıdı 33 Yıllık Mücevher Devi İflas Bayrağını Çekiyor