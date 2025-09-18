Dilan Polat’ı Sarıp Sarmalayıp Öpücüklere Boğmuştu! Feyza Altun Sessizliğini Gözdağı ile Bozdu

‘Ölsem aynı masada oturmam’ dediği fenomen Dilan Polat ile ikinci kez buluşan, canlı yayında samimi pozlar veren avukat Feyza Altun tepkiler sonrasında sessizliğini bozdu. Linç ile kendisine hiçbir şey yaptırılamayacağını vurgulayan Altun, “Kime istersem sarılır, kiminle istersem görüşürüm. Nefretinizde boğulabilirsiniz” diyerek herkesi topa tuttu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avukat Feyza Altun’un kısa süre önce kendisini tehdit ettiklerini iddia ettiği, her fırsatta sert eleştirilerle ismini andığı, zamanında ‘Ölsem aynı masada oturmam’ dediği sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile 1 Haziran’daki buluşması günlerce magazin gündeminden düşmemişti.

Dilan Polat’ı Sarıp Sarmalayıp Öpücüklere Boğmuştu! Feyza Altun Sessizliğini Gözdağı ile Bozdu - Resim : 1
Dilan Polat ve Feyza Altun'un ilk buluşması

Altun’un Dilan Polat ile olan samimiyeti, saçlarını okşaması, sarılması eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Dilan Polat’ı Sarıp Sarmalayıp Öpücüklere Boğmuştu! Feyza Altun Sessizliğini Gözdağı ile Bozdu - Resim : 2
Avukat Feyza Altun

Hem Feyza Altun hem de Dilan Polat sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaşmıştı. Buluşma sonrası “Ben de yaşadıklarımı net olarak anlattım bugün bu masada sadece doğrular konuşuldu” sözleri ile kendini savunan Altun, ikinci çok samimi buluşma için de kendini savundu.

Dilan Polat’ı Sarıp Sarmalayıp Öpücüklere Boğmuştu! Feyza Altun Sessizliğini Gözdağı ile Bozdu - Resim : 3
İkinci Dilan Polat-Feyza Altun buluşması

Dilan Polat ile buluşup, canlı yayın açan, sarılan, yanaklarını sıkan, öpen Feyza Altun kendisine yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

“Siz bana ne yapacağımı söyletmeye çalışıyorsunuz” diyerek sert bir üslupla sosyal medya kullanıcılarını topa tutan Feyza Altun “Bana linçle bir şey yaptıramazsınız. Kime istersem sarılır, kiminle istersem görüşürüm. Nefretinizde boğulabilirsiniz!” dedi.

Dilan Polat’ı Sarıp Sarmalayıp Öpücüklere Boğmuştu! Feyza Altun Sessizliğini Gözdağı ile Bozdu - Resim : 4

Altun’un bu üslubu karşısında şoke olan sosyal medya kullanıcılarını kendisini bir kez daha eleştirdi.

X platformunda videoya “Canlı yayın açıp videolar çekip midemizi bulandırmayın sizde biz de linç etmeyelim”, “Düne kadar kıyafetinden konuşmasına tut siyasi programlarda yer alıp halk adına konulan biri, birden multi milyoner olup bu şekilde karşımıza çıkıyor. Sadece 4 yıl içinde” gibi tepki yorumları yapıldı.

Dilan Polat’ı Sarıp Sarmalayıp Öpücüklere Boğmuştu! Feyza Altun Sessizliğini Gözdağı ile Bozdu - Resim : 5

Feyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya OturduFeyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya OturduMagazin

Dilan Polat’a Eşinden Büyük Şok! Daha Fazla Dayanamadı, Bir Gecede İtiraf EttiDilan Polat’a Eşinden Büyük Şok! Daha Fazla Dayanamadı, Bir Gecede İtiraf EttiMagazin

Feyza Altun'dan Şoke Eden Savunma! Dilan Polat ile Neden Görüştü? Bu Kareler Gündem Olmuştu.Feyza Altun'dan Şoke Eden Savunma! Dilan Polat ile Neden Görüştü? Bu Kareler Gündem Olmuştu.Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Feyza Altun Dilan Polat
Son Güncelleme:
Podyumların Yıldızı Ünlü Model Bella Hadid Yeniden Hastanelik Oldu! 15 Yıllık Acı, 100’den Fazla Tedavi Podyumların Yıldızı Bella Hadid'in 15 Yıllık Acısı
İstanbul’a Saat ve Tarih Verildi! Aylardır Beklenen An Geldi Çattı: Bir Anda Bastıracak, Tüm Bölgeyi Etkisi Altına Alacak Bir Anda Bastıracak, Tüm Bölgeyi Etkisi Altına Alacak
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın Çocuğu Cinsiyet Değiştirmişti! İsmini Ayda Yapan Ardahan Öztoprak'ın Son Halini Gören İnanamadı Cinsiyet Değiştirmişti! Son Halini Gören İnanamadı
Türkiye’ye Son Dakika Uyarısı! Balkanlar üzerinden Yurda Giriş Yaptı: Etkisini Bir Anda Gösterecek Türkiye’ye Son Dakika Uyarısı!
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Ankara Seçim Kurulu Kararını Verdi: CHP Kurultayı Yapılacak CHP Kurultayı Yapılacak
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?