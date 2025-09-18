Dilan Polat’ı Sarıp Sarmalayıp Öpücüklere Boğmuştu! Feyza Altun Sessizliğini Gözdağı ile Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avukat Feyza Altun’un kısa süre önce kendisini tehdit ettiklerini iddia ettiği, her fırsatta sert eleştirilerle ismini andığı, zamanında ‘Ölsem aynı masada oturmam’ dediği sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile 1 Haziran’daki buluşması günlerce magazin gündeminden düşmemişti.

Dilan Polat ve Feyza Altun'un ilk buluşması

Altun’un Dilan Polat ile olan samimiyeti, saçlarını okşaması, sarılması eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Avukat Feyza Altun

Hem Feyza Altun hem de Dilan Polat sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaşmıştı. Buluşma sonrası “Ben de yaşadıklarımı net olarak anlattım bugün bu masada sadece doğrular konuşuldu” sözleri ile kendini savunan Altun, ikinci çok samimi buluşma için de kendini savundu.

İkinci Dilan Polat-Feyza Altun buluşması

Dilan Polat ile buluşup, canlı yayın açan, sarılan, yanaklarını sıkan, öpen Feyza Altun kendisine yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

“Siz bana ne yapacağımı söyletmeye çalışıyorsunuz” diyerek sert bir üslupla sosyal medya kullanıcılarını topa tutan Feyza Altun “Bana linçle bir şey yaptıramazsınız. Kime istersem sarılır, kiminle istersem görüşürüm. Nefretinizde boğulabilirsiniz!” dedi.

Altun’un bu üslubu karşısında şoke olan sosyal medya kullanıcılarını kendisini bir kez daha eleştirdi.

X platformunda videoya “Canlı yayın açıp videolar çekip midemizi bulandırmayın sizde biz de linç etmeyelim”, “Düne kadar kıyafetinden konuşmasına tut siyasi programlarda yer alıp halk adına konulan biri, birden multi milyoner olup bu şekilde karşımıza çıkıyor. Sadece 4 yıl içinde” gibi tepki yorumları yapıldı.

