Feyza Altun'dan Şoke Eden Savunma! Dilan Polat ile Neden Görüştü? Bu Kareler Gündem Olmuştu.

Avukat Feyza Altun’un ‘Ölsem aynı masada oturmam’ dediği fenomen Dilan Polat ile bir araya gelip verdiği samimi pozlar, dün sosyal medyada gündem oldu. Gözler Altun ve Polat buluşmasının perde arkasına çevrilmişken, Feyza Altun sessizliğini bozdu. Dilan Polat ile arasına mesafe koyan Feyza Altun neden buluştu? İşte herkesin merak ettiği sürpriz buluşmanın detayları…

Pelin Çini’nin YouTube programına konuk olan avukat Feyza Altun, Dilan Polat ile bir araya gelmesinin sebebini açıkladı.

'İNSANLARDAN HARAÇ İSTENİYORMUŞ'

Altun şunları söyledi: Çok uzun zamandır benim ismim kullanılarak, insanlardan haraç isteniyormuş. Dilan Polat'a daha önce avukatıyla da haber gönderdim, bana sorulduğunda 'benimle alakası yok' dedim. Fakat bunun dozu git gide artıyor. Dün zaten planlanan bir yemek değildi, bizim Sevim Alan ile planladığımız bir görüşmeydi. Çünkü Sevim Alan'la da husumetimiz oldu, sonra sulh olduk. Ben sulh, uzlaşma yolunu seven bir insanım. Bizi Sevim Alan bir araya getirdi, 'bunları yüz yüze konuşmanız gerekiyor' dedi.

'DİLAN'I DÜN İLK DEFA GÖRDÜM'

Polat ailesi tutuklandığından bu yana hiçbir şey konuşmadığını belirten Altun ‘Dosya artık yargı önünde. Ben konuştuğumu konuştum, söyleyeceğimi söyledim. İnsanların da gırtlağına yapışamam, öyle bir görevim de yok. Dilan'ı dün ilk defa gördüm, öncesinde ne tanırım ne bilirim. Dilan Polat'tan para almışım... Bana mesaj atıyorlar, 'Engin seni de dize getirdi' diye, Engin beni niye dize getirsin, bunlar bana niye para versin, ben niye para isteyeyim, ne münasebet! Bunlar kafasını bununla bozmuş... Kardeşim benim bir şeyden haberim yok, tabii ki de görüşürüm, tabii ki de o fotoğrafı veririm. 'Bir daha bir şey duyarsanız bana söyleyin, beni canlı kanlı karşınızda görmedikçe kimseye inanmayın' dedim’ diye konuştu.

'BENİ BİR TEHDİT UNSURU OLARAK KULLANMIŞLAR'

Altun ‘Benim anladığım bir hak arayışı devam ederken, birileri de bunu kendine fırsat bilip aradan yürümeye çalışmış. Bir tanesi demiş ki 'Siz Feyza Altun ile görüşmeyin çünkü sizi kaydeder, Twitter'a koyar, rezil eder. Zaten amacı para almak...' Bunu söyleyen bir avukat. Beni bir tehdit unsuru olarak kullanmışlar’ dedi.

'AĞLIYOR KADIN, GIRTLAĞINI MI SIKAYIM?'

Feyza Altun, Dilan Polat ile görüşmesinde neden samimi olduğuna dair ise şu yanıtı verdi:

Benim ne paylaşıldığından haberim yok. Ben kendi paylaşımımı yaptım. Oturdum konuları da ciddi ciddi konuştum, söylenmesi gereken şeyleri de söyledim. Daha önce televizyonda ne söylediysem onları da söyledim, çıksın yüzü orada. Ben bana ağlayan birinin gırtlağını mı sıkacağım? Çekmiş koymuşlar, koysun sorun da değil; ben bu görüşmeyi yaptım, o vaziyetteydim ne diyeyim şimdi? Ağlıyor kadın, gırtlağını mı sıkayım saçını mı elime dolayayım? Ne münasebet. Ben ona iyi şeyler de söyledim. Benim böyle bir haraç isteme, adımı kullanma durumu olmasa belki o da benimle bir araya gelmek istemezdi zaten. Ben yarın suç duyurusunda bulunuyorum, bu suç örgütlerinin isimlerini de biliyorum. Ya bir gizli tanık çıkıp 'Feyza Altun'dan talimat aldık' dese ne olacak? Bu sefer 'Feyza Altun bunları para almak için yapmış' diyecekler. Ya ben niye para alayım kardeşim? Ben Dilan'a da söyledim, o da aynı şeyleri söyledi. Benim zaten kimseyle bir küslüğüm yok ki barışayım.

'HERKES MAGAZİN PEŞİNDE'

Fenomen dosyalarına ilişkin çok sayıda tehdit aldığını açıklayan Altun şöyle konuştu: Kardeşim ben yıldım, tehdit edilmekten yıldım, hakaret yemekten yıldım, yanlış anlaşılmaktan yıldım, adımın kullanılmasından yıldım. Bıktım, bu kadar basit. Kaos yok, unutsunlar. Benim açıklamama kimse bakmıyor, herkes magazin peşinde. Gelsinler, benim yerimde olsunlar. Bahsettiğim bir kişi değil, Dilan Polat değil sadece. Tek bir yerden duymadım bunları. Benim adımı kullanıyor, videosunu izledim; 'Feyza Altun'un selamıyla geliyoruz' diyor.

'BU İŞİN ARKASINDA ÇOK FARKLI ŞEYLER VAR'

Altun, Dilan Polat ile ilk görüştükleri anda konuşulanları ise şöyle anlattı: Bu mevzular konuşuldu. O tabii ki kendi dosyasını anlattı kendi açısından. Ama benim bir yorumum olamaz, bir şey de söyleyemem yargı önündeki bir şeye. Ben tersi bir şey de söylemiyorum. Bu işin arkasında beni aşan, onu aşan çok farklı şeyler var. Benim adımı kimse kullanmasın, ben oyunlarını bozarım. Benim adımı kime karşı kullanıyorlarsa ben onunla bir araya gelirim, otururum karşısına gözlerinin içine bakarak, 'benim bununla alakam yok, bilmiyorum' derim. Alakam varsa da 'alakam var, ben yaptım' derim.

'KÖTÜ BİR GÖRÜŞME DEĞİLDİ'

‘Şu doğru; ben bu işe girdiğime çok pişmanım. Başıma gelmeyen kalmadı. Benim neler çektiğimi kimse bilmiyor’ diyerek sitem eden Altun ‘ Gönlü olan benim yaşadıklarımı yaşasın. Ben korumayla geziyordum bir ara, biliyorlar mı? Ben oradayım bu bir gerçek, onlar istediğini de yazabilir, ben açıklamamı yaptım. Benim açımdan bu böyledir. Kötü bir görüşme, konuşma da değildi zaten’ dedi.

Dilan Polat’ı dün gece takibe aldığını belirten Feyza Altun, 'Bundan sonra benimle ilgili bir şey geldiğinde bana söylüyorsunuz’ dediğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi