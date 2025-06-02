Papa 14. Leo’nun İznik Ziyareti Öncesi 2500 Yıllık Mozaik Keşfinin Sırrı: Tarih Papalığa Uzanıyor

Papa 14. Leo’nun ziyaret edeceği İznik’te, Eşrefzade Mahallesi’nde bir evin zemininden 2500 yıllık dev bir mozaik gün yüzüne çıktı. Roma dönemine ait mozağin, Kraliçe Nicea’nın sarayına işaret ettiği düşünülürken, Papa’nın ziyaretiyle tarihin manevi buluşması heyecan yaratıyor.

Papa 14. Leo’nun İznik Ziyareti Öncesi 2500 Yıllık Mozaik Keşfinin Sırrı: Tarih Papalığa Uzanıyor

Bursa’nın tarihi merkezi İznik, Papa 14. Leo’nun ziyareti öncesi dünya çapında yankı uyandıran bir keşfe ev sahipliği yaptı. Eşrefzade Mahallesi’nde bir evde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında, 2500 yıllık olduğu tahmin edilen dev bir mozaik bulundu.

Papa 14. Leo’nun İznik Ziyareti Öncesi 2500 Yıllık Mozaik Keşfinin Sırrı: Tarih Papalığa Uzanıyor - Resim : 1

İznik Müzesi tarafından kazı alanı ilan edilen bölge, mavi brandalarla çevrilerek “Kazı Alanına Girmek Yasaktır” tabelasıyla koruma altına alındı. Papa’nın ziyaretiyle tarihin ve maneviyatın kesişeceği bu keşif, İznik’in geçmişine dair yeni bir sayfa açıyor.

Papa 14. Leo’nun İznik Ziyareti Öncesi 2500 Yıllık Mozaik Keşfinin Sırrı: Tarih Papalığa Uzanıyor - Resim : 2

Mozaik, Roma dönemine ait bir malikaneye işaret ediyor ve üzerinde iki çarpıcı motif barındırıyor. Birincisi, bir aslanın geyiği avladığı dramatik bir sahne; ikincisi ise dünyada ilk kez görülen, İznik Gölü’nde bir balıkçı teknesinin resmedildiği kompozisyon.

Papa 14. Leo’nun İznik Ziyareti Öncesi 2500 Yıllık Mozaik Keşfinin Sırrı: Tarih Papalığa Uzanıyor - Resim : 3

Arkeologlar, bu motiflerin dönemin balıkçılık kültürünü ve gölün önemini yansıttığını belirtiyor. Bazı uzmanlar, mozaiğin İznik’e adını veren Kraliçe Nicea’nın sarayına ait olabileceğini öne sürüyor; bu iddia, Papa 14. Leo’nun ziyaretiyle birlikte ilçenin tarihi ve dini önemini daha da vurguluyor.

Papa 14. Leo’nun İznik Ziyareti Öncesi 2500 Yıllık Mozaik Keşfinin Sırrı: Tarih Papalığa Uzanıyor - Resim : 4

Emekli Müze Müdürü Taylan Sevil, mozaiğin 1. veya 2. yüzyıla tarihlendiğini ve kompozisyonlarıyla eşsiz olduğunu ifade etti. Sevil, “Bu mozaik, dönemin zengin bir ailesinin malikanesine ait. Av sahnesi ve balıkçı teknesi, İznik Gölü’nün o dönemde hem yaşam hem de saraylar için önemini gösteriyor.

Papa 14. Leo’nun İznik Ziyareti Öncesi 2500 Yıllık Mozaik Keşfinin Sırrı: Tarih Papalığa Uzanıyor - Resim : 5

Papa’nın ziyareti, bu tarihi mirasın manevi bir bağlamda dünya sahnesine taşınmasını sağlayacak” dedi. Sevil, mozaiğin üzerine başka bir yapı inşa edilmemesi sayesinde günümüze kadar korunduğunu, yalnızca modern temellerin çevresinde bulunduğunu ekledi.

İznik’in, Hıristiyanlık tarihindeki önemi ve Papa 14. Leo’nun ziyaretiyle birleşen bu keşif, ilçeyi küresel bir ilgi odağı haline getirdi. Arkeologlar, mozaiğin detaylı incelemesini sürdürürken, buluntunun Kraliçe Nicea’nın sarayına dair ipuçları taşıyabileceği ve Papa’nın ziyaretiyle manevi bir anlam kazanabileceği düşünülüyor.

Tarihi Ziyaret Resmileşti: Papa 14. Leo'nun İznik’e Ne Zaman Geleceği Belli OlduTarihi Ziyaret Resmileşti: Papa 14. Leo'nun İznik’e Ne Zaman Geleceği Belli OlduDünya

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Kaynak: İHA

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