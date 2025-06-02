Mühendisten Cinayet İtirafı! Evine Gelen Arkadaşını Öldürmüştü... İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Abbasağa Mahallesi’nde yaşanan korkunç cinayet, önceki gün Ihlamur Yıldız Caddesi’ndeki bir evde işlendi. Olayda, 34 yaşındaki Demet Çubuk, uzun süredir görüştüğü 39 yaşındaki arkadaşı Zilif Öztürk’ü bıçaklayarak öldürdü. İkilinin yakın arkadaş olduğu öğrenilirken, aralarında ne yaşandığı ise henüz bilinmiyor.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, cinayetin ardından Demet Çubuk, Kocaeli Çayırbaşı’ndaki bir polis merkezine giderek cinayeti itiraf etti. Beşiktaş’taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk’ü öldürdüğünü söyleyen Çubuk, olayda kullandığı bıçağı da teslim etti. Bilgi üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen adrese giderek kapıyı kırıp içeri girdi.

Zilif Öztürk

Evin içinde yapılan incelemelerde Zilif Öztürk’ün cansız bedeni bulundu. Polis, olay yerindeki bulguları topladıktan sonra Öztürk’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı Kocaeli’den İstanbul’a getirerek sorguya aldı.

TUTUKLANDI

Polis ifadesinde “Olayı neden yaptığımı hatırlamıyorum” diyen Çubuk, cinayetten sonra büyük pişmanlık duyduğunu ve bu nedenle kendiliğinden teslim olduğunu belirtti. Çubuk, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çağlayan’daki savcılık ifadesinin ardından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Habertürk