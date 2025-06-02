Mühendisten Cinayet İtirafı! Evine Gelen Arkadaşını Öldürmüştü... İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta 34 yaşındaki Demet Çubuk, evinde arkadaşı Zilif Öztürk’ü bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti itiraf ederek bıçağı polise teslim eden Çubuk, "Neden yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Zanlı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Mühendisten Cinayet İtirafı! Evine Gelen Arkadaşını Öldürmüştü... İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Abbasağa Mahallesi’nde yaşanan korkunç cinayet, önceki gün Ihlamur Yıldız Caddesi’ndeki bir evde işlendi. Olayda, 34 yaşındaki Demet Çubuk, uzun süredir görüştüğü 39 yaşındaki arkadaşı Zilif Öztürk’ü bıçaklayarak öldürdü. İkilinin yakın arkadaş olduğu öğrenilirken, aralarında ne yaşandığı ise henüz bilinmiyor.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, cinayetin ardından Demet Çubuk, Kocaeli Çayırbaşı’ndaki bir polis merkezine giderek cinayeti itiraf etti. Beşiktaş’taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk’ü öldürdüğünü söyleyen Çubuk, olayda kullandığı bıçağı da teslim etti. Bilgi üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen adrese giderek kapıyı kırıp içeri girdi.

Mühendisten Cinayet İtirafı! Evine Gelen Arkadaşını Öldürmüştü... İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 1Zilif Öztürk

Evin içinde yapılan incelemelerde Zilif Öztürk’ün cansız bedeni bulundu. Polis, olay yerindeki bulguları topladıktan sonra Öztürk’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı Kocaeli’den İstanbul’a getirerek sorguya aldı.

Mühendisten Cinayet İtirafı! Evine Gelen Arkadaşını Öldürmüştü... İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 2

TUTUKLANDI

Polis ifadesinde “Olayı neden yaptığımı hatırlamıyorum” diyen Çubuk, cinayetten sonra büyük pişmanlık duyduğunu ve bu nedenle kendiliğinden teslim olduğunu belirtti. Çubuk, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çağlayan’daki savcılık ifadesinin ardından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kan Donduran Cinayet: O Kağıdı Gördükten Sonra Ev Sahibini ÖldürdüKan Donduran Cinayet: O Kağıdı Gördükten Sonra Ev Sahibini ÖldürdüDünya

Havlupana Asılı Halde Ölü Bulunmuştu... Duygu Bölükbaş'ın Şüpheli Ölümünde Vicdanları Yaralayan KararHavlupana Asılı Halde Ölü Bulunmuştu... Duygu Bölükbaş'ın Şüpheli Ölümünde Vicdanları Yaralayan KararGüncel

Kaynak: Habertürk

Etiketler
Cinayet Mühendis
Son Güncelleme:
Kahve İçmenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı Kahve İçmenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı
Aldatılan Kişiler En Çok Bu Burçlardan Çıkıyor Aldatılan Kişiler En Çok Bu Burçlardan Çıkıyor
Hatay'da Midibüs Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var Hatay'da Midibüs Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var
Kadıköy'deki Bıçaklı Gaspçıların İfadesi 'Pes' Dedirtti: 'Şikayetçi Olacaksa Kolyeyi Geri Vereyim' Kadıköy'deki Bıçaklı Gaspçıların İfadesi 'Pes' Dedirtti
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Ulaşımda Flaş Karar: Bugün İtibarıyla Yürürlüğe Girdi! Toplu Taşımada Büyük Değişiklik Ulaşımda Flaş Karar: Bugün İtibarıyla Yürürlüğe Girdi! Toplu Taşımada Büyük Değişiklik
Mersin'de Gençlik Kampında Facia! Öğrenciler Feci Şekilde Can Verdi Mersin'de Gençlik Kampında Facia! Öğrenciler Feci Şekilde Can Verdi