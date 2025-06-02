Hatay'da Midibüs Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var

Hatay’ın Antakya ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaraılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü takla atarak ters döndü. Midibüsün içindeki 26 tarım işçisinden 25'i yaralandı.

Hatay'da Midibüs Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

İTFAİYE KURTARDI

Tavan kısmı hurdaya dönen araçtaki yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildiler. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye sevk edildi.

Hatay'da Midibüs Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 2

Kaynak: İHA

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