Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Korkutan Yangın: Zarar 200 Milyon Liranın Üzerinde

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. 200 milyon liranın üzerinde maddi zarar oluştu.

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Korkutan Yangın: Zarar 200 Milyon Liranın Üzerinde

Adana'nın Seyhan ilçesinde sabaha karşı bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, Yenidam Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde saat 04.30 sıralarında başladı. Alevleri fark eden fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye araçlarının müdahalesine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da destek verdi.

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Korkutan Yangın: Zarar 200 Milyon Liranın Üzerinde - Resim : 1

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alana yayılan yangın, geri dönüşüm malzemelerinin kolay alev alması nedeniyle hızla büyüdü. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangın, 3 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

200 MİLYON TL ZARAR

İlk belirlemelere göre yangında fabrikanın büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, zararın 200 milyon TL'yi aştığı tahmin ediliyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme, soğutma çalışmalarının ardından başlatılacak.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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