Eski Sevgili Kabusu! Arabasını Çizdi, Hayvan Pislikli Yağlı Boya Döktü, Tehdit Notları Bıraktı...

İstanbul Kartal’da 7 yıl süren bir ilişki sona erdi. Ozan Ç., 2022’de ilişkisinin bittiği Feriha A.’dan ayrıldıktan sonra 2024 yılında Zehra Ç. ile evlendi. Ancak eski sevgilisi Feriha A., yeni evliliği kabullenemeyerek çiftin başına dert oldu.

ARABASINI ÇİZDİ, BOYA DÖKTÜ

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, geçen yıl ağustos ayında Feriha A., Ozan ve Zehra Ç.’nin ikametinin önüne gelerek Zehra’nın arabasını çizdi. Ardından 3 gün sonra Ozan’ın aracının üzerine siyah yağlı boya döktü. Bu eylemler devam ederek, bir ay sonra Feriha’nın kendi aracını yeniden çizdiği, 10 gün içinde ise hayvan pisliği karışmış beyaz yağlı boya döktüğü belirtildi.

HAKARET İÇERİKLİ NOTLAR BIRAKTI

Feriha A.’nın saldırıları sadece araçlarla sınırlı kalmadı; araçların üzerine hakaret dolu notlar bırakıldı. Notlarda, “Demirin tuncu insanın p... de neymiş, sen karının... kalmışsın g..., yazık sana : )) boynuzlu g...” gibi ifadeler yer aldı. Olayı gören komşularının bildirmesiyle bu eylemler ortaya çıktı.

GERÇEK KAMERAYLA ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik endişesi yaşayan çift, araçlarını polis karakolunun önüne park etmeye başladı, ancak 2 hafta sonra apartman merdivenine “Benim malımsın unutma Zehra” yazılı hakaret dolu not bırakıldı. Bu durum üzerine çift, evlerinin önüne ve araçların olduğu bölgeye kamera yerleştirdi.

Kameralar sayesinde 1 hafta sonra saat 03.34’te Feriha A.’nın tekrar not bıraktığı belirlendi. Notta, “Zehra denen follik elimde kalır, karının ipini kısa tut. Çek git buradan kurtar başını. Çakma kocasın” gibi ağır hakaretler vardı. Çift, eski sevgilinin mahalle muhtarına yakın bir yere aracını park ettiğini de kamera kayıtlarından tespit etti.

Çift, "Malımıza, canımıza zarar vereceği korkusu ile yaşıyoruz. Koruma tedbiri istiyoruz." diyerek savcılığa başvurdu, şüpheli kadın ise iddiaları reddetti. El yazısı ile not kâğıtlarına grafolojik inceleme yapıldı ancak kesin bir sonuç çıkmadı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Sabah