İstanbul'da Eski Sevgili Dehşeti, Falçatayla Saldırdı

İstanbul Fatih’te kafeteryada çalışan bir kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen erkeğin falçatalı saldırısına uğradı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırgan kendisini durdurmaya çalışan başka bir kafe çalışanını da saldırdı. Daha sonra kendisini boğazından yaralayan saldırgan, polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Kara Surları Millet Bahçesi içerisindeki kafeteryada meydana geldi.

ESKİ SEVGİLİSİNE FALÇATAYLA SALDIRDI

Kafeteryada çalışan A.B.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A., buraya gelerek yanındaki falçata ile A.B.'ye saldırdı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli kafe çalışanı da omzundan yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Bu sırada saldırgan Metin A. kendi boğazını keserek yaralandı.

İstanbul'da Eski Sevgili Dehşeti, Falçatayla Saldırdı - Resim : 1

POLİS EKİPLERİ İKNA ETTİ

Elindeki falçata ile bir süre çevredekileri tehdit eden Metin A., daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hafif yaralandıkları anlaşılan A.B. ve A.N.D. de, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Şüpheli Metin A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alınacağı öğrenildi.

İstanbul'da Eski Sevgili Dehşeti, Falçatayla Saldırdı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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