Trafikte Korna Kavgası Meydan Savaşına Döndü: 5 Yaralı, 10 Gözaltı

Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde trafikte başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokak ortasında adeta savaşa dönüştü. Önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada bıçak, sopa, sandalye ve taşlar havada uçuştu. Olayda 5 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak'ta karşılaşan iki sürücü, iddiaya göre korna çalma nedeniyle tartışmaya başladı. Önce sözlü başlayan gerginlik, dakikalar içinde kavgaya dönüştü. İki taraf, birbirlerine bıçak, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında çevredeki eşyalar da silah olarak kullanıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı güçlükle ayırdı. Çıkan kavgada ikisi bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla bağlantılı 10 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anları ise çevredeki güvenlik kameraları ve cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA