Trafikte Korna Kavgası Meydan Savaşına Döndü: 5 Yaralı, 10 Gözaltı

Edirne’de trafikte başlayan korna tartışması, iki grup arasında sokak ortasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. 5 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Trafikte Korna Kavgası Meydan Savaşına Döndü: 5 Yaralı, 10 Gözaltı

Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde trafikte başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokak ortasında adeta savaşa dönüştü. Önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada bıçak, sopa, sandalye ve taşlar havada uçuştu. Olayda 5 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Trafikte Korna Kavgası Meydan Savaşına Döndü: 5 Yaralı, 10 Gözaltı - Resim : 1

Akşam saatlerinde Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak'ta karşılaşan iki sürücü, iddiaya göre korna çalma nedeniyle tartışmaya başladı. Önce sözlü başlayan gerginlik, dakikalar içinde kavgaya dönüştü. İki taraf, birbirlerine bıçak, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında çevredeki eşyalar da silah olarak kullanıldı.

Trafikte Korna Kavgası Meydan Savaşına Döndü: 5 Yaralı, 10 Gözaltı - Resim : 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı güçlükle ayırdı. Çıkan kavgada ikisi bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafikte Korna Kavgası Meydan Savaşına Döndü: 5 Yaralı, 10 Gözaltı - Resim : 3

Polis ekipleri, olayla bağlantılı 10 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anları ise çevredeki güvenlik kameraları ve cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş'ta Ortalık Savaş Alanına Döndü! Kadınlar Saç Saça Baş Başa Birbirine Girdi, Çevredekiler Zor AyırdıBeşiktaş'ta Ortalık Savaş Alanına Döndü! Kadınlar Saç Saça Baş Başa Birbirine Girdi, Çevredekiler Zor AyırdıGüncel

Antalya’da Silahlı ve Sopalı Kavga: 4 Yaralı, 3 GözaltıAntalya’da Silahlı ve Sopalı Kavga: 4 Yaralı, 3 GözaltıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Edirne Kavga
52 İlde Siber Suç Operasyonu: 145 Tutuklama, 5 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu 52 İlde Siber Suç Operasyonu
Uzmanı Açıkladı: 40 Yaşından Sonra Bu Yiyeceği Asla Yemeyin Uzmanı Açıkladı: 40 Yaşından Sonra Bu Yiyeceği Asla Yemeyin
Aldatılan Kişiler En Çok Bu Burçlardan Çıkıyor Aldatılan Kişiler En Çok Bu Burçlardan Çıkıyor
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak ve Fırtına Geliyor: Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak ve Fırtına Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de Gençlik Kampında Facia! Öğrenciler Feci Şekilde Can Verdi Mersin'de Gençlik Kampında Facia! Öğrenciler Feci Şekilde Can Verdi
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak ve Fırtına Geliyor: Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak ve Fırtına Geliyor
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
23 Yıllık Husumet Cinayetle Bitti 23 Yıllık Husumet Cinayetle Bitti
Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza! 2'si Çocuk, 5 Kişi Öldü Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza