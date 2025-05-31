Antalya’da Silahlı ve Sopalı Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı

Antalya’nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan silah, bıçak ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya’da Silahlı ve Sopalı Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı

Antalya’nın Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi’nde bugün saat 14.00 sıralarında şiddetli bir kavga yaşandı. İddiaya göre, E.Y., A.Y. ve O.Y., kız kardeşleri A.Y.’nin gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Serkan E. ile konuşmak için buluşma ayarladı. Serkan E., yanına Maşallah E., Yadin E. ve Mehmet F.U.’yu alarak olay yerine geldi. Ancak taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Antalya’da Silahlı ve Sopalı Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı - Resim : 1

Kavgada, Maşallah E., Serkan E. ve Yadin E. tabancayla bacaklarından vurularak yaralanırken, Mehmet F.U. ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, E.Y., A.Y. ve O.Y.’yi gözaltına alırken, A.Y.’nin ifadesi için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, kavgaya ilişkin delil topladı. Kavga anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, grupların sokak üzerinde koşturduğu, yere düşen bir kişiye 3-4 kişinin saldırdığı ve yaşanan kargaşa açıkça görüldü.

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Kaynak: DHA

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