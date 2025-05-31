Kamyonete Gizlemiş Kaçak Sigara Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında takibe alınan bir kamyonet, Batman-Hasankeyf kara yolunda durduruldu. Sürücü gözaltına alınırken, yapılan aramada aracın motor kısmı ve döşemelerin altına gizlenmiş bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA