Kamyonete Gizlemiş Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kamyonetin motor kısmı ve döşemelerinin altına gizlenmiş bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında takibe alınan bir kamyonet, Batman-Hasankeyf kara yolunda durduruldu. Sürücü gözaltına alınırken, yapılan aramada aracın motor kısmı ve döşemelerin altına gizlenmiş bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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