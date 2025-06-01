Diyarbakır'da 1000 Hektarlık Alanı Kül Eden Yangın

Diyarbakır'da çıkan orman yangınında 1000 dekar buğday ve arpa ekili alan kül oldu.

Son Güncelleme:
Diyarbakır'da 1000 Hektarlık Alanı Kül Eden Yangın

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde buğday ve arpa ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kırsal Bozyer Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer ekili alanlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve çiftçilerin traktörleriyle müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, yaklaşık 1000 dekar buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Yalova’da Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu Yalova’da Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu
Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu
Şanlıurfa'da Yürek Yakan Ölüm! Yeğenini Kurtarmak İsterken Boğuldu Şanlıurfa'da Yürek Yakan Ölüm! Yeğenini Kurtarmak İsterken Boğuldu
Uzmanlar Uyardı: Kurban Eti Saklamada En Büyük Hata Uzmanlar Uyardı: Kurban Eti Saklamada En Büyük Hata
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti
Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak
Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Sistem Tümden Değişti Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Sistem Tümden Değişti
Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor
Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak