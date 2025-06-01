Yalova’da Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Yalova’da uzun süredir kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki M.E., ormanlık bir bölgede ölü olarak bulundu.

Yalova’da Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Edinilen bilgilere göre, M.E. dün saat 15.00 civarında Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyü merkezinde son kez görüldü. Yakınlarının bir süre haber alamaması üzerine, akşam saat 22.30 civarında Ortaburun Göleti’nde kayıp ihbarı yapıldı.

Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda, M.E.’nin cansız bedeni Ortaburun Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öte yandan, ölü bulunan bölgede yapılan incelemede uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi. M.E.’nin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

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