Kadıköy'deki Bıçaklı Gaspçıların İfadesi 'Pes' Dedirtti: 'Şikayetçi Olacaksa Kolyeyi Geri Vereyim'

Kadıköy’de sokakta oturan bir genç, 17 yaşındaki Enes B.Ö. tarafından “Biz Kadıköy çocuğuyuz, akıllı olun” denilerek önce bıçakla korkutuldu. Daha sonra kolyesi gasp edildi. Saldırgan gencin telefonunu da almak istedi. Kameralara yansıyan olay, kamuoyunda tepki topladı.

ÜÇ SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Kamera kayıtlarında, Enes B.Ö.’nün beş kişilik grup içinde mağduru tehdit ederek kolyesini aldığı görüldü. Daha önce üç ayrı suç kaydı bulunan Enes, yakalandıktan sonra adli makamlarca ev hapsine çarptırıldı. Ancak kısa süre sonra yeniden gözaltına alındı.

'ŞİKAYETÇİ OLURSA GERİ VEREYİM'

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, sorguda Enes B.Ö., "Mağdura kolyesi tekrar geri verilmiştir. Bıçağı ben çekmedim. Görüntü kayıtlarında görüldüğü üzere kolyeyi ben aldım ancak bıçak çekmedim. Ben bıçağı ver dedim ancak almadım. Yanımdaki çocuklara da dedim, bu çocuk şikayetçi olursa geri vereyim diye söylemiştim. Beni yanımdaki çocuklar teşvik etmiştir. Kadir isimli şahıs ve arkadaşları söylediler. Ben pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BIÇAK OYUNCAK'

Diğer şüpheli Taha M.Ş. ise bıçağın oyuncak olduğunu ve olay öncesinde şaka yaptıklarını öne sürdü. Taha M.Ş., "Enes olay öncesinde bize hiçbir şey söylemedi. Biz yukarı çıktığımızda şaka yapıyor sanmıştık. Kendisi bize arkadaşları olduğunu söylemişti. Videodaki bıçak oyuncak bıçaktır. Ben hiçbir şeye müdahale etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Enes B.Ö. ve Taha M.Ş., “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçlamasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme, deliller ve ifadeler ışığında Enes B.Ö.’nün tutuklanmasına karar verirken, Taha M.Ş.’yi adli kontrol şartlarıyla serbest bıraktı.

Kaynak: Sabah