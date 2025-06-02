Kadıköy'deki Bıçaklı Gaspçıların İfadesi 'Pes' Dedirtti: 'Şikayetçi Olacaksa Kolyeyi Geri Vereyim'

Kadıköy’de “Biz Kadıköy çocuğuyuz” diyerek bir gencin kolyesini bıçak tehdidiyle gasp eden 17 yaşındaki Enes B.Ö., önce ev hapsine çarptırıldı, ardından yeniden gözaltına alındı. Saldırgan ve arkadaşları, bıçağın oyuncak olduğunu iddia ederken, verdikleri ifadeler tepki çekti. Mahkeme Enes B.Ö.’nün tutuklanmasına karar verdi, diğer şüpheli Taha M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:

Kadıköy’de sokakta oturan bir genç, 17 yaşındaki Enes B.Ö. tarafından “Biz Kadıköy çocuğuyuz, akıllı olun” denilerek önce bıçakla korkutuldu. Daha sonra kolyesi gasp edildi. Saldırgan gencin telefonunu da almak istedi. Kameralara yansıyan olay, kamuoyunda tepki topladı.

ÜÇ SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Kamera kayıtlarında, Enes B.Ö.’nün beş kişilik grup içinde mağduru tehdit ederek kolyesini aldığı görüldü. Daha önce üç ayrı suç kaydı bulunan Enes, yakalandıktan sonra adli makamlarca ev hapsine çarptırıldı. Ancak kısa süre sonra yeniden gözaltına alındı.

Kadıköy'deki Bıçaklı Gaspçıların İfadesi 'Pes' Dedirtti: 'Şikayetçi Olacaksa Kolyeyi Geri Vereyim' - Resim : 1

'ŞİKAYETÇİ OLURSA GERİ VEREYİM'

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, sorguda Enes B.Ö., "Mağdura kolyesi tekrar geri verilmiştir. Bıçağı ben çekmedim. Görüntü kayıtlarında görüldüğü üzere kolyeyi ben aldım ancak bıçak çekmedim. Ben bıçağı ver dedim ancak almadım. Yanımdaki çocuklara da dedim, bu çocuk şikayetçi olursa geri vereyim diye söylemiştim. Beni yanımdaki çocuklar teşvik etmiştir. Kadir isimli şahıs ve arkadaşları söylediler. Ben pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'deki Bıçaklı Gaspçıların İfadesi 'Pes' Dedirtti: 'Şikayetçi Olacaksa Kolyeyi Geri Vereyim' - Resim : 2

'BIÇAK OYUNCAK'

Diğer şüpheli Taha M.Ş. ise bıçağın oyuncak olduğunu ve olay öncesinde şaka yaptıklarını öne sürdü. Taha M.Ş., "Enes olay öncesinde bize hiçbir şey söylemedi. Biz yukarı çıktığımızda şaka yapıyor sanmıştık. Kendisi bize arkadaşları olduğunu söylemişti. Videodaki bıçak oyuncak bıçaktır. Ben hiçbir şeye müdahale etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Enes B.Ö. ve Taha M.Ş., “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçlamasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme, deliller ve ifadeler ışığında Enes B.Ö.’nün tutuklanmasına karar verirken, Taha M.Ş.’yi adli kontrol şartlarıyla serbest bıraktı.

Taksiciye Silahlı Tehdide Tutuklama, O Anlar Anbean KaydedildiTaksiciye Silahlı Tehdide Tutuklama, O Anlar Anbean KaydedildiGüncel
Trafikte Korna Kavgası Meydan Savaşına Döndü: 5 Yaralı, 10 GözaltıTrafikte Korna Kavgası Meydan Savaşına Döndü: 5 Yaralı, 10 GözaltıGüncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Kadıköy Gasp
Son Güncelleme:
Eski Sevgili Kabusu! Arabasını Çizdi, Hayvan Pislikli Yağlı Boya Döktü, Tehdit Notları Bıraktı... Eski Sevgili Kabusu
Trafikte Korna Kavgası Meydan Savaşına Döndü: 5 Yaralı, 10 Gözaltı Trafikte Korna Kavgası Meydan Savaşına Döndü: 5 Yaralı, 10 Gözaltı
52 İlde Siber Suç Operasyonu: 145 Tutuklama, 5 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu 52 İlde Siber Suç Operasyonu: 145 Tutuklama, 5 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu
Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Korkutan Yangın: Zarar 200 Milyon Liranın Üzerinde Fabrika Alev Alev Yandı! 200 Milyon Lira Zarar Var
Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu
Sabah Kahvaltısında Uzak Durmanız Gereken Yiyecekler Sabah Kahvaltısında Uzak Durmanız Gereken Yiyecekler
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Ulaşımda Flaş Karar: Bugün İtibarıyla Yürürlüğe Girdi! Toplu Taşımada Büyük Değişiklik Ulaşımda Flaş Karar: Bugün İtibarıyla Yürürlüğe Girdi! Toplu Taşımada Büyük Değişiklik
Mersin'de Gençlik Kampında Facia! Öğrenciler Feci Şekilde Can Verdi Mersin'de Gençlik Kampında Facia! Öğrenciler Feci Şekilde Can Verdi