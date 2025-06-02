Hacca Gittiler, Hayatlarının Şokunu Yaşadılar! 75 Binden Fazla Kişi Hayal Kırıklığına Uğradı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 2025 hac döneminde izinsiz hac girişimini engellemek için yürütülen denetimlerde 75 bin 943 kişinin hac yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle geri gönderildiğini duyurdu. Bakanlığa bağlı Kamu Güvenliği Müdürü Korgeneral Muhammed el-Bassami, Mekke’de düzenlediği basın toplantısında, oturumu olan ancak hac belgesi bulunmayan yaklaşık 270 bin kişinin de Mekke’ye girişine izin verilmediğini açıkladı.

Bassami, denetimlerde 252 sahte hac organizasyonunun tespit edildiğini, 1239 yasa dışı taşıyıcının yakalandığını ve 109 binden fazla izinsiz aracın engellendiğini belirtti. Yetkililer, hac döneminin güvenliğini sağlamak için insansız hava araçları, yapay zeka destekli analiz sistemleri ve gözetleme kameraları gibi ileri teknolojilerden faydalandı.

Devlet Güvenliği Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Muhammed el-Umri, kutsal bölgelere izinsiz girişleri önlemek ve kalabalık yönetimini güvenli bir şekilde sağlamak için sahada kapsamlı planların uygulandığını ifade etti. Sivil Savunma Genel Müdürü Tümgeneral Hamud el-Ferc ise bu yıl ilk kez yangın söndürme ve kurtarma görevlerinde “Sakr (Şahin)” adlı özel dronların kullanılacağını duyurdu.

Pasaport Dairesi Genel Müdürü Tümgeneral Salih el-Murabba, 2025 hac mevsimi öncesinde yurt dışından gelen hacı adaylarının sayısının 1 milyon 475 bini geçtiğini bildirdi. Öte yandan, Kral Selman’ın özel konuk programı kapsamında, Batı Şeria’dan Filistinli şehit yakınları, esir ve yaralıların da bulunduğu 500 kişilik ilk hacı kafilesi kabul edildi. Program kapsamında toplamda 1000 Filistinli hacı adayı ağırlanacak.

Kaynak: AA