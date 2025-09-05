Dilan Polat’a Eşinden Büyük Şok! Daha Fazla Dayanamadı, Bir Gecede İtiraf Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve tahliye sonrasındaki lüks yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden fenomen Dilan Polat, son zamanlarda yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle gündem olmuştu.

Dilan Polat'ın tutuklanma anı

Kısa süre önce psikiyatri kliniğine yatan ünlü fenomen, tedavi süreci devam ederken de dikkat çeken paylaşımlarına devam etmişti.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat

Son olarak tatil pozları ile aktif olan Dilan Polat, dün akşam yaptığı paylaşımlarda takipçilerine dert yandı. Kendisini kimsenin anlamadığını ifade eden Polat, “Ben bayadır yalnızım, komedi sebeplerle bahane arıyor zaten” diyerek eşi Engin Polat’a eleştiriler sıraladı.

Ünlü fenomenin gündem olan paylaşımlarından biri

Ardından kardeşi Sıla Doğu’nun yanına gittiğini ve orada kalmanın kendisine iyi geleceğini belirten Dilan Polat, “Normal şartlarda evden kovulduk, Milan var diye Kader abla sen kal dedim. Tek benim umurumda, başka kimsenin umurunda değil” diye sitem etti.

Eşi Engin Polat’ın kendisine destek olmadığını altını çize çize söyleyen Dilan Polat’ın paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu.