Dilan Polat’a Eşinden Büyük Şok! Daha Fazla Dayanamadı, Bir Gecede İtiraf Etti

Bir süredir yaşadığı psikolojik sorunlarla gündem olan ünlü fenomen Dilan Polat’ın eşi Engin Polat hakkındaki çarpıcı itirafları sosyal medyada gündem oldu. Eşinin kendisini evden kovduğunu belirten Polat, "Komedi sebepler bahane arıyor, ben uzun zamandır yalnızım” diyerek sitem etti. Ünlü fenomen kardeşinin evine yerleşti. İşte detaylar…

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Dilan Polat’a Eşinden Büyük Şok! Daha Fazla Dayanamadı, Bir Gecede İtiraf Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve tahliye sonrasındaki lüks yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden fenomen Dilan Polat, son zamanlarda yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle gündem olmuştu.

Dilan Polat’a Eşinden Büyük Şok! Daha Fazla Dayanamadı, Bir Gecede İtiraf Etti - Resim : 1
Dilan Polat'ın tutuklanma anı

Kısa süre önce psikiyatri kliniğine yatan ünlü fenomen, tedavi süreci devam ederken de dikkat çeken paylaşımlarına devam etmişti.

Dilan Polat’a Eşinden Büyük Şok! Daha Fazla Dayanamadı, Bir Gecede İtiraf Etti - Resim : 2
Dilan Polat ve eşi Engin Polat

Son olarak tatil pozları ile aktif olan Dilan Polat, dün akşam yaptığı paylaşımlarda takipçilerine dert yandı. Kendisini kimsenin anlamadığını ifade eden Polat, “Ben bayadır yalnızım, komedi sebeplerle bahane arıyor zaten” diyerek eşi Engin Polat’a eleştiriler sıraladı.

Dilan Polat’a Eşinden Büyük Şok! Daha Fazla Dayanamadı, Bir Gecede İtiraf Etti - Resim : 3
Ünlü fenomenin gündem olan paylaşımlarından biri

Ardından kardeşi Sıla Doğu’nun yanına gittiğini ve orada kalmanın kendisine iyi geleceğini belirten Dilan Polat, “Normal şartlarda evden kovulduk, Milan var diye Kader abla sen kal dedim. Tek benim umurumda, başka kimsenin umurunda değil” diye sitem etti.

Dilan Polat’a Eşinden Büyük Şok! Daha Fazla Dayanamadı, Bir Gecede İtiraf Etti - Resim : 4

Eşi Engin Polat’ın kendisine destek olmadığını altını çize çize söyleyen Dilan Polat’ın paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu.

Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası Olay Olan Görüntüler: Dilan Polat ile Bahar Candan Helva Kavurdu! O Videoya Tepki YağdıNihal Candan'ın Ölümü Sonrası Olay Olan Görüntüler: Dilan Polat ile Bahar Candan Helva Kavurdu! O Videoya Tepki YağdıMagazin

Dilan Polat Hadise’ye Öfke Kustu! Tek Bir Şey Sordu Sosyal Medya YıkıldıDilan Polat Hadise’ye Öfke Kustu! Tek Bir Şey Sordu Sosyal Medya YıkıldıMagazin

Etiketler
Dilan Polat Engin Polat Kara Para Aklama fenomen
Son Güncelleme:
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan ‘Mutlu Aile’ Pozu! Aziz Bebek 5 Aylık Oldu Ünlü Çiftten Kalp Isıtan '5 Ay' Pozu
Havlular Ne 30 Ne 40 Derecede Yıkayın! Makineye Böyle Atın, Farkı Görün Havlular Ne 30 Ne 40 Derecede Yıkayın! Makineye Böyle Atın, Farkı Görün
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
Kim Milyoner Olmak İster'de Şaşırtan Anlar! Yarışmacının Yanlış Cevabı Olay Oldu Kim Milyoner Olmak İster'de Şaşırtan Anlar! Yarışmacının Yanlış Cevabı Olay Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
Meteoroloji'den Üç Uyarı Birden: Sağanak, Fırtına ve Çöl Tozu... Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den Üç Uyarı Birden
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e Tahliye Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e Tahliye
Düden Şelalesi’nden Düşen Kadının Cesedi Sıçan Adası’nda Bulundu Meşhur Şelalede Facia! Cansız Bedeni Sıçan Adası'nda Bulundu
Putin'den Avrupa'ya Rest! 'Eğer Ukrayna'ya Asker Gönderirseniz...' 'Eğer Ukrayna'ya Asker Gönderirseniz...'