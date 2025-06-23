Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası Olay Olan Görüntüler: Dilan Polat ile Bahar Candan Helva Kavurdu! O Videoya Tepki Yağdı

Nihal Candan'ın ölümünün ardından Dilan Polat'ın evinde helva kavurma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Acılı görünen Su Candan’ın bu anlarda kameraya alınması, "reklam" eleştirilerine yol açtı. Dilan Polat ve Bahar Candan'a tepki yağdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun süredir mücadele ettiği Anoreksiya Nervoza nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 23 kiloya kadar düşen Candan'ın ölümü, ailesi ve hayranlarını yasa boğdu. Genç yaşta hayata veda eden Candan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede en çok dikkat çeken isimlerden biri ise küçük kardeşi Su Candan oldu. Ablasının kaybının ardından oldukça kötü görünen Su, cenazeden hemen sonra diğer ablası Bahar Candan ile Dilan Polat'ın evinde görüntülendi. Ancak bu ziyaret bir krize dönüştü.

Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası Olay Olan Görüntüler: Dilan Polat ile Bahar Candan Helva Kavurdu! O Videoya Tepki Yağdı - Resim : 1

HELVA PAYLAŞIMI

Cenazenin hemen ardından Dilan Polat'ın evinde helva kavurulurken çekilen görüntüler, Polat tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşım, kısa sürede büyük tepki topladı.

Takipçiler ve birçok kullanıcı, Polat'ı "duyarsızlıkla" suçladı. Bahar Candan da eleştirilerin odağı oldu. Özellikle acılı görünen Su Candan'ın bu videolarda yer alması, tepkilerin odağına yerleşti.

Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası Olay Olan Görüntüler: Dilan Polat ile Bahar Candan Helva Kavurdu! O Videoya Tepki Yağdı - Resim : 2

DİLAN POLAT GERİ ADIM ATTI

Tepkilerin büyümesi üzerine Dilan Polat, helva kavurma anlarının yer aldığı videoların bir kısmını sosyal medya hesabından kaldırdı. Ancak bu hamle, kamuoyundaki öfkeyi dindirmeye yetmedi.

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