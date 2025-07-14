Dilan Polat Hadise’ye Öfke Kustu! Tek Bir Şey Sordu Sosyal Medya Yıkıldı

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O Ses Türkiye’de jüri koltuğunda otururken Diyarbakır’da korkunç şekilde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için seslendirdiği ‘Sıfır Tolerans’ şarkısıyla büyük tepki toplayan ünlü şarkıcı Hadise son olarak dansıyla gündeme geldi.

DANSINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser veren Hadise’nin hem kostümü hem de dans figürleri sosyal medyada eleştiri oklarını adresi oldu.

GÜNDEM OLAN SANDALYE ŞOV

Sandalye üzerine çıkarak, transparan ve mini elbisesiyle bir dans performansı sergileyen Hadise tepki topladı. Özellikle X platformunda Hadise’nin danslarına “Hadise’yi artık sesinden çok danslarıyla konuşur olduk”, “Ne gerek var”, “Kendini Beyonse mi sanıyor?” gibi yorumlar yapıldı.

DİLAN POLAT ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hadise’nin bu performansına bir tepki de magazin gündeminden düşmeyen bir başkan isim fenomen Dilan Polat’tan geldi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Dilan Polat, Hadise’yi sertçe eleştirdi.

'TOPLUM AHLAKINI BOZMAYALIM'

Polat “Niye hiç Twitter’da TT olmamış? Halise 'Polat' olsaydı şimdi TT’den inmezdi. Toplum ahlakını bozmayalım yani” dedi.

'O DANS FALAN DEĞİL'

Polat, paylaşımında sözlerini şöyle sürdürdü: Bir şey söyleyeceğim, benim dünyadan haberim yok bu arada. Şimdi kızlar gösterdi de izledim Hadise’nin dans videosunu. Niye hiç Twitter’da TT olmamış mesela? Toplum ahlakı diye bir sürü yorum yapan insanlar niye burada hiç bahsetmemiş? Halise 'Polat' olsaydı şimdi TT’den inmezdi, başka şeyler de olurdu! Çok enteresan. Bu arada o nasıl bir danstır ya? O dans falan değil bu arada. Çok rica edeceğim, toplum ahlakını bozmayalım yani. Ama merak etmeyin siz şanslısınız, size bir şey olmaz.