Magazin Dünyasına Düşen Yıldırım! Didem Delen Yıllar Sonra Bombayı Patlattı… 'Yazışmalar Uydurmaydı'

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Beyaz TV’de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz’ın sunucularından Didem Delen, hakkında ortaya atılan uyuşturucu ticareti ve fuhuş iddialarına sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

İddiaları kesin bir dille yalanlayan Delen, konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını duyurarak, bir döneme damga vuran Hadise- Reza Zarrab arasındaki WhatsApp yazışmalarına ilişkinde çarpıcı bir açıklama yaptı. İşte herkesin konuştuğu olayın perde arkası…

UYUŞTURUCU VE FUHUŞ İDDİASI

Sosyal medyada dün Beyaz TV’de sunuculuk yapan Didem Delen ve Pınar Eliçe hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarıyla ilgili savcılık tarafından bir soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. Bu iddiaların ardından kanal yönetiminin iki sunucunun görevine son verdiği iddiası da gündem oldu.

'KOVULMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Dikkat çeken olayın ardından sessizliğini bozan sunucu Didem Delen, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Delen şunları söyledi: Şubat ayında bu konuyla ilgili iftira atan ve iftirayı organize eden kişi ve kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Adli süreç devam ediyor. Programın sezon finaline girmesi, kanalın yapımcıyla yollarını ayırmasından kaynaklanıyor. Kovulma gibi bir durum söz konusu değil.

Hakkındaki iddialara yanıt veren Didem Delen, magazin gündemine bomba gibi düşen bir açıklama daha yaptı.

HABERLER SAHTEYDİ

Programın önceki sunucuları Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali döneminde gündeme gelen Hadise – Reza Zarrab arasındaki WhatsApp yazışmalarının sahte olduğunu söyleyen Delen, şu sözlerle seslendi: Hadise ile Reza’nın yazışmaları dedikleri şey, tamamen uydurma. O dönemde bu sahte mesajlar fake hesaplar üzerinden düzenlendi. Hadise bu nedenle dava açtı. Biz o haberleri yapmadık, önceki ekipten kalan bir skandaldı.

YAPIMCININ İSMİNİ VERDİ

Öte yandan Seda Akgül’ün canlı yayın konuğu olan Delen, iddiaların arkasında programın eski yapımcısı Bilal Özbilge’nin olduğunu öne sürdü. Delen, Özbilge’nin kanaldan ayrılmasının ardından kendisine yönelik kasıtlı bir karalama kampanyası başlattığını iddia etti.

'SÖZLEŞMEM HÂLÂ GEÇERLİ'

Delen ‘Ben işten çıkarılmadım, yaz tatiline girdik. Sözleşmem hâlâ geçerli. Uyuşturucu ve fuhuş gibi başlıklarla oluşturulmuş bu içerikler tamamen maksatlı. Kovulan yapımcı tarafından hazırlanmış bir iftira operasyonudur’ dedi.