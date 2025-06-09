Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe ile Bu Karesi Gündem Oldu! 'Aynı Babası...'

Ekranlardan uzak kalarak hayranlarına kendisini özleten Kıvanç Tatlıtuğ, bu vaktini 3 yaşındaki oğlu Kurt Efe ve eşi Başak Dizer ile geçiriyor. Son olarak ailesiyle Trakya'ya giden ailenin mutlu karesi sosyal medyada gündem oldu. Kurt Efe'nin babasına benzerliğiyle ilgili yorumlar ise dikkat çekti.

Esma Karayel Esma Karayel
Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe ile Bu Karesi Gündem Oldu! 'Aynı Babası...'
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Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney ve Aile gibi fenomen projelerle televizyon ekranlarının en popüler isimlerinden biri haline gelen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir ekran yolculuğuna ara vermiş olsa da sosyal medya paylaşımları sayesinde sık sık adından söz ettiriyor. 2016 yılından beri evli olduğu ünlü stilist Başak Dizer ile mutlu bir beraberliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2022 yılında da oğlu Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez babalık sevincini yaşadı.

Daha önce baba olma duygusuyla alakalı bir soruya yanıt veren Kıvanç Tatlıtuğ, duygularına hakim olmakta zorlanarak gözlerinin dolmasıyla dikkat çekmişti. İsteyen herkesin çocuk sahibi olmasını dilediğini söyleyen ünlü aktör, çocuğunun büyümesiyle beraber kendisinin de geliştiğini belirterek onun sayesinde her gün yeni bir şeyler öğrendiğini anlatmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile birlikte olmanın, gezmenin çok keyifli olduğunu ifade etmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe ile Bu Karesi Gündem Oldu! 'Aynı Babası...' - Resim : 1

KAREYE BEĞENİ YAĞDI

Bu açıklamayla uyumlu olarak Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte sık sık seyahat ediyor. Genellikle özel hayatlarıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü çift, oğullarıyla birlikte nadiren de olsa paylaşım yapıyor. Ünlü çift, son olarak Kurban Bayramı tatili vesilesiyle Trakya'ya bir seyahat yolculuğuna çıktı. Trakya'da doğayla iç içe bir tatilin tadını oğullarıyla birlikte çıkaran çift, Instagram'daki takipçileriyle de bu anlardan kareler paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe ile Bu Karesi Gündem Oldu! 'Aynı Babası...' - Resim : 2

BABASINA BENZETTİLER

Ünlü stilist Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları Kurt Efe ile birlikte scooter'a bindiği anları kendi hesabından paylaştı. Başak Dizer, mutlu aile tablosunu gözler önüne serdiği fotoğrafa "Sabah sporumuz, ben yayan" şeklinde esprili bir not da düştü. Takipçileri ünlü oyuncunun 3 yaşındaki oğluyla birlikte fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdırırken, bu kare sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Kurt Efe'nin sarışın olması dolayısıyla babasına benzettikleri şeklinde yorumlar paylaştı.

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