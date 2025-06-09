Ünlü Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Havalimanında Büyük Şok! Estetik Operasyonu Pasaporta Takıldı, Tanıyamadılar

9 saat süren estetik operasyonu ile sosyal medyada gündem olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, şimdi de pasaport kontrolünde yaşadığı sorunla gündem oldu. Ünlü modacının fotoğrafı memurun çektiği fotoğrafla eşleşmedi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Daha önce ‘Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum’ sözleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu geçirdiği estetik operasyonları ile konuşulmaya devam ederken, son operasyonunun 9 saat sürmesi olay olmuştu.

Ünlü Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Havalimanında Büyük Şok! Estetik Operasyonu Pasaporta Takıldı, Tanıyamadılar - Resim : 1

9 SAAT MASADA KALMIŞTI

Mide ameliyatı ve çeşitli estetik müdahalelerin ardından görünümünü tamamen değiştiren Gülşah Saraçoğlu’nun son operasyonu başına dert açtı.

Ünlü Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Havalimanında Büyük Şok! Estetik Operasyonu Pasaporta Takıldı, Tanıyamadılar - Resim : 2

ESTETİK BAŞINA BELA OLDU

Yurt dışına çıkmak üzere havalimanına giden ünlü modacı pasaport kontrolü sırasında görevli polis memuru ile bir problem yaşadı. Saraçoğlu’nun pasaportundaki fotoğrafın eşleşme sağlayamaması üzerine modacı, detaylı kontrol için farklı bir bölüme yönlendirildi.

Ünlü Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Havalimanında Büyük Şok! Estetik Operasyonu Pasaporta Takıldı, Tanıyamadılar - Resim : 3

Parmak izi taramasının ardından kimliği doğrulanan Saraçoğlu’nun çıkışına onay verildi. Yaşadığı bu olayla birlikte modacı bir kez daha sosyal medyada gündemin üst sıralarına yerleşti.

'PARMAK İZİNE GİTMEM SÖYLENDİ'

Yaşadığı ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Saraçoğlu, ‘Kimliğimdeki fotoğrafla, memurun cam arkasından çektiği fotoğraf uyuşmayınca bana parmak izine gitmem söylendi. Ben de 'tamam' diyerek yönlendirmeyi takip ettim’ dedi.

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