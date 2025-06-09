Sevenleri Yasta... Ünlü Oyuncu Doğum Gününde Öldü!

Soldier, Soldier dizisiyle şöhret olan Yeni Zelandalı oyuncu Marise Wipani, 61 yaşında hayatını kaybetti. Wipani'nin, doğum günü olan 6 Haziran'da vefat ettiği açıklandı.

Sevenleri Yasta... Ünlü Oyuncu Doğum Gününde Öldü!
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"Soldier, Soldier" ve "Rude Awakenings" gibi yapımlarla tanınan Yeni Zelandalı oyuncu Marise Wipani, 6 Haziran 2025 tarihinde, 61. yaş gününde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini ailesi ve yakın çevresi Facebook üzerinden paylaştı. Ailenin duygusal sosyal medya paylaşımları okuyan tüm kullanıcıları duygulandırdı

Yayımlanan ortak mesajda, "Marise Wipani, bugün 61. doğum gününde, ailesi ve dostlarının yanındayken huzur içinde aramızdan ayrıldı" ifadelerine yer verildi. Ailenin mesajı sonrası sosyal medyada ünlü oyuncu için başsağlığı mesajları paylaşıldı. Marise Wipani'nin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Sevenleri Yasta... Ünlü Oyuncu Doğum Gününde Öldü! - Resim : 1

MARISE WIPANI KİMDİR?

Marise Wipani, 1980'li yılların başında Miss New Zealand güzellik yarışmasının yapımcısı tarafından keşfedildiği zaman kariyerine başladı. 1985 yılında Ian Mune'un yönettiği Came a Hot Friday filminde Esmerelda rolüyle dikkat çekti. Wipani, 1988’de Avustralya yapımı Grievous Bodily Harm filminde de rol aldı.

1993 yılında ise Soldier, Soldier dizisinde rol alarak geniş çaplı bir şöhret edindi. 1990’lı yılların ortasında da Hercules in the Maze of the Minotaur ve Hercules: The Legendary Journeys gibi yapımlarla adından söz ettirdi.

2001 senesinde ise Xena: Warrior Princess dizisinde Kanae karakterini, 2007 yılında da Rude Awakenings dizisinde Sharon Short karakterini oynadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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