Melis Sezen’den Takipçilerini İkiye Bölen Poz! Kombini Tartışma Yarattı

Son olarak Deha dizisinde rol alan ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Bahçede spor kıyafetleriyle poz veren ünlü oyuncunun üzerindeki kıyafet hem çok beğenildi hem de çok eleştirildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Melis Sezen’den Takipçilerini İkiye Bölen Poz! Kombini Tartışma Yarattı
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Final yapan Deha dizisinin ardından kısa bir dinlenme sürecine giren Melis Sezen, bahçede spor kıyafetleriyle verdiği yeni pozları Instagram hesabından paylaştı. Beyaz kısa tayt ve spor atletiyle poz veren ünlü oyuncunun fotoğrafları, takipçilerini ikiye böldü.

Melis Sezen’den Takipçilerini İkiye Bölen Poz! Kombini Tartışma Yarattı - Resim : 1

ELEŞTİRİ TOPLADI

Bir kesim oyuncunun doğal ve fit görünümünü överken, bazı kullanıcılar ise taytın formunu eleştirdi. Melis Sezen’in fotoğraflarına “Bu tarz pozlara ne gerek var?", "Hiç yakışmamış", 'Transparan şort mu?" gibi yorumlar yapıldı.

Melis Sezen’den Takipçilerini İkiye Bölen Poz! Kombini Tartışma Yarattı - Resim : 2

YENİ PROJESİ HAZIR

Öte yandan Deha dizisindeki rolü ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Melis Sezen'in, özgün senaryosunu Ali Demirel'in kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği yeni dizi projesi “Leyla Hali” için hazırlıklara devam ettiği öğrenildi.

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