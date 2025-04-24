Deha, İnci Taneleri, Siyah Kalp Derken Bir Dizi Daha Final Yapıyor: TRT 1 İddialı Dizinin Fişini Çekti

Türk televizyonlarında bu yıl peş peşe gelen final kararlarına bir yenisi daha eklendi. Reyting rekabetinin yanı sıra reklam gelirlerinde yaşanan sıkıntılar, birçok dizinin yolun sonuna gelmesine neden oldu.

Daha önce final yapacağı duyurulan İnci Taneleri, Deha ve Siyah Kalp dizilerinin ardından şimdi de TRT 1’in iddialı yapımlarından Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi için veda zamanı geldi.