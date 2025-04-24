Deha, İnci Taneleri, Siyah Kalp Derken Bir Dizi Daha Final Yapıyor: TRT 1 İddialı Dizinin Fişini Çekti
TRT 1’in sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi için final kararı alındı. İki sezondur izleyiciyle buluşan yapımın ekranlara veda edeceği tarih belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Türk televizyonlarında bu yıl peş peşe gelen final kararlarına bir yenisi daha eklendi. Reyting rekabetinin yanı sıra reklam gelirlerinde yaşanan sıkıntılar, birçok dizinin yolun sonuna gelmesine neden oldu.
Daha önce final yapacağı duyurulan İnci Taneleri, Deha ve Siyah Kalp dizilerinin ardından şimdi de TRT 1’in iddialı yapımlarından Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi için veda zamanı geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, tarihi olayları ve karakterleri merkeze alan dizi, 26 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 58. bölümüyle final yapacak. İki sezondur yayın hayatını sürdüren ve güçlü prodüksiyonu, dönem atmosferi ve anlatımıyla dikkat çeken dizi, böylece izleyicilerine veda edecek yapımlar arasında yerini aldı.
Sektör kaynaklarına göre, birçok dizide olduğu gibi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubinin final kararında da izlenme oranlarının yanı sıra bütçesel dengelerin etkili olduğu belirtiliyor.