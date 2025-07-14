Ünlü Sunucunun Acı Günü: Babası Hayatını Kaybetti

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Yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, babası Mehmet Vahapoğlu’nun hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Ünlü sunucu, babasının ölüm haberini “Böyle birden ayrılacağını bilemedim” sözleriyle paylaştı.

'ANİDEN GİTTİ...'

Vahapoğlu, Instagram hesabında babasıyla olan fotoğraflarını paylaşarak, “Babam... Ruhun huzur buldu diye inanıyorum; nurlar içinde yat” ifadelerini kullandı. Acı haberi takipçileriyle paylaşan Vahapoğlu, duygularını satırlara şöyle döktü: “Bir gün elbet hepimiz gideceğiz ama aniden, ben yanında değilken gitti. Yatağında… Bizim yazlık evde.”

Babasının son günlerde kalp yetmezliğinden şikayet ettiğini belirten Vahapoğlu, “Ama böyle birden ayrılacağını bilemedim. En son dün mesajlaşmıştık. Bugün bir his geldi; mesajlarıma, aramama cevap vermeyince… Doğum, yaşam, ölüm bir döngü biliyorum. Ama anne baba acısı başka… Annemin üstüne babam… kavuştular” sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Paylaşımında cenaze bilgilerine de yer veren Ece Vahapoğlu, “Babamın cenazesi 15 Temmuz Salı günü Bodrum Gölköy Mezarlığı’nda, ikindi namazını müteakip defnedilecektir” açıklamasında bulundu.

Mehmet Vahapoğlu’nun vefatı, Vahapoğlu ailesinin yanı sıra yakın çevrelerinde de derin üzüntü yarattı. Yüzlerce kişi Ece Vahapoğlu'na başsağlığı dileklerinde bulundu.