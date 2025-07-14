Ünlü Çiftten Müjdeli Haber! Bebekleri Dünyaya Geldi

ABD’li ünlü model Olivia Culpo ile NFL yıldızı eşi Christian McCaffrey'den sevindiren haber geldi. Ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin minik kızlarının ismi de belli oldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Ünlü Çiftten Müjdeli Haber! Bebekleri Dünyaya Geldi
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2012 yılında hem Miss USA hem de Miss Universe seçilen 33 yaşındaki ABD'li ünlü model Olivia Culpo, kariyerine bir süredir ara vermiş olsa da özel hayatında mutluluğu yakaladı. 2019 yılında aşk yaşamaya başladığı Amerikan futbolu yıldızı Christian McCaffrey ile geçen yıl dünyaevine giren Culpo'dan bebek müjdesi gelmesi de uzun sürmedi.

Geçtiğimiz şubat ayında bebek beklediklerini açıklayan ünlü çift heyecanlarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla takipçileriyle paylaşırken, Olivia Culpo, hamileliği ile ilgili "Yeni bir sayfa, annelik…" notunu yayımlamıştı. Ünlü model ile 29 yaşındaki eşi Christian McCaffrey'den sevindiren haber sonunda geldi.

Ünlü Çiftten Müjdeli Haber! Bebekleri Dünyaya Geldi - Resim : 1

İSMİNİ DE AÇIKLADI

Ünlü çift, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir kız bebek sahibi olan ünlü çift, bu mutlu anlarını yine sosyal medyadan paylaştı. Doğum sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflarını paylaşan Olivia Culpo, bebeğinin yüzünü doğrudan göstermese de ismini açıkladı. Ünlü çiftin kızlarının adı "Colette Annalise" oldu.

Ünlü Çiftten Müjdeli Haber! Bebekleri Dünyaya Geldi - Resim : 2

Paylaşımları arasında eşini onore etmeyi de atlamayan Culpo, kızının babasının kucağında olduğu bir fotoğrafın üstüne "Colette dünyadaki en iyi babaya sahip olduğu için çok şanslı" notunu düştü.
ABD'li model, paylaştığı başka bir kare için de "Hayatımın en korkutucu ve en ödüllendirici deneyimi. Odaya adım attığım andan beri huzurluydum" ifadelerini kullandı.

Ünlü Çiftten Müjdeli Haber! Bebekleri Dünyaya Geldi - Resim : 3

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